Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli tasarruf sahipleri daha önce olduğu gibi kur sıçradığında ellerindeki dövizi bozdu.

30 Mart haftası itibariyle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 2,2 milyar dolar azalışla 164,7 milyar dolar seviyesine geriledi.

Böylelikle 2017 Temmuz ayından bu yana döviz mevduatlarında en hızlı gerileme kaydedildi.

Yerli tasarruf sahiplerinin döviz mevduatlarını azalttığı bu hafta içerisinde dolar kurunda da yukarı yönlü bir hareket izlenmişti. 30 Mart haftası içerisinde dolar/TL ilk kez piyasaların açık olduğu saatte 4 seviyesinin üzerine çıkmıştı.