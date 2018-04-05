Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Zeybekci Türkiye'nin ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ek gümrük vergilerinden muafiyeti için ABD Ticaret Bakanı Ross'a mektup gönderdi.

Sektör temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştiren Zeybekci, sektörün beklentilerini dinlemesinin ardından ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'a mektup gönderdi ve Türkiye'nin çelik ve alüminyuma uygulanan ek gümrük vergilerinden muaf tutulmasına yönelik beklentilerini iletti.

ABD kısa süre önce çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Türk çelik sektörü temsilcileri, ilave verginin tüm ülkelere aynı oranda getirilecek olması nedeniyle Türkiye için bir rekabet sorunu oluşmayacağını ifade etmiş; ancak bazı ülkelere olası bir muafiyet tanınması durumunda Türk ihracatçıların ciddi sıkıntı yaşayabileceğine dikkat çekmişti.

ABD de ilave vergi kararından kısa bir süre sonra Arjantin, Avustralya, Brezilya, Güney Kore, Kanada, Meksika ve ABD'nin en büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği'ni yeni vergilerden muaf tutulacağını açıklamıştı.

Türk çelik sektörü temsilcileri, Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin de ilave gümrk vergisi kapsamından çıkarılması için ABD ile temas içinde olması gerektiğini dile getirmişlerdi.

Bir yetkili Türkiye'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ve bazı ülkelerin muaf tutulduğu gümrük vergilerinden muaf tutulması için çalışmaların Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütüleceğini belirtti.

Aynı yetkili, "Çalışmalar Ekonomi Bakanlığı tarafından sürdürülüyor, her türlü girişimde bulunuluyor" dedi.