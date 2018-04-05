Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uber, taksicilik sektöründe denetimlerin sıkılaştırılmasını öngören yasanın parlamentoda onaylanmasının ardından Yunanistan'daki faaliyetlerini durdurdu.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok yerinde tartışma çıkartan taksi uygulaması Uber, Yunanistan'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Karar, taksicilik sektöründe denetimlerin sıkılaştırılmasını öngören yasanın parlamentoda onaylanmasının ardından geldi.

Başkent Atina'da lisanslı hizmet veren Uber, Yunan taksicilerin protestolarıyla karşılaşmıştı.

Uber'den yapılan açıklamada, "Yeni düzenlemeleri incelememiz ve bundan sonra nasıl faaliyet yürüteceğimizi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu süreçte uygun bir çözüm bulana kadar gelecek salı gününden itibaren Atina'daki faaliyetlerimizi askıya alıyoruz" denildi.

Uber'in Atina'da lisanslı sürücülerin çalıştığı UberX ve taksicilerin çalıştığı UberTAXI olmak üzere iki uygulaması bulunuyor. 2015'ten bu yana Atina'da faaliyet yürüten UberX'in 450 binden fazla kullanıcısı var.