Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Analizde, dünya ekonomilerinde yaşanan büyümenin petrol talebini olumlu yönde etkilediğine; ancak enflasyonist baskı etkisiyle düşüşe geçen sermaye piyasası faaliyetlerinin petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekildi. KPMG Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Ümit Bilirgen, bu etkiler ışığında petrol fiyatlarının 2018’de ortalama 60 ile 65 dolar seviyesinde seyredeceğini belirtti.

TALEP ARTIŞI SÜRECEK

Bilirgen, Goldman Sachs’ın tahminlerine göre; özellikle Çin’de devreye girecek olan brent petrol vadeli işlem sözleşmelerinin de etkisiyle petrol talebinin bu yıl da günlük 1,9 milyon varil üzerinde gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti. Bilirgen, elektrikli araçların da uzun vadeli petrol talebi tahminlerini oldukça zorlaştırdığına dikkati çekerek, bu durumun fiyatların 70 doların üzerinde seyretmesi ihtimalini düşürdüğüne vurgu yaptı.

KAYA GAZI DENGEYİ BOZDU

Petrol fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri olan kaya petrolüne de değinen Bilirgen "Yıl boyunca petrol fiyatı ortalama 60 dolar seviyesinde kalması hâlinde, kaya petrolü üreticilerinin sadece mevcut üretimin korunması için gerekli finansman açığı 20 milyar dolar civarında. Buna rağmen, kaya petrolü ve gazı sektördeki dengeleri bozmaya devam ediyor. Kaya petrolünün dikkat çekici etkisiyle, küresel ham petrol fiyatları son üç yılda 120 dolar seviyelerinden buralara kadar geriledi" dedi.