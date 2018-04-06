Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EPDK'nın konuyla ilgili ilânı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, LPG otogaz alanında mevzuatta belirtilen niteliklere haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması, istasyonda başka dağıtıcıya ait işaretler bulundurulması, numunelerin yeterli ulusal marker içermemesi ve ürüne; yağ, solvent karıştırılarak tağşiş edilmesi gibi nedenlerle 10 akaryakıt şirketine ceza uygulandı.