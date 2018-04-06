EPDK'nın konuyla ilgili ilânı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, LPG otogaz alanında mevzuatta belirtilen niteliklere haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması, istasyonda başka dağıtıcıya ait işaretler bulundurulması, numunelerin yeterli ulusal marker içermemesi ve ürüne; yağ, solvent karıştırılarak tağşiş edilmesi gibi nedenlerle 10 akaryakıt şirketine ceza uygulandı.
Akaryakıtta hile yapan 10 şirkete ceza yağdı
06.04.2018 - 08:55 | Son Güncelleme: 06.04.2018 - 08:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) akaryakıt sektöründe mevzuata aykırı hareket edenlere 1 milyon 105 bin 703 lira ceza verildi.
Etiketler : akaryakıt,enerji,
554541 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/554541.aspx
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