Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada "ticaret savaşları" sürecinin başladığını söyleyen Zeybekci, şöyle devam etti: ABD'nin bu konudaki gerekçesi yanlış. Bazı matematiksel bulgulara dayansa bile, ABD'nin bunu ulusal güvenliğe dayandırması, dost ve müttefik ülkelerini de dâhil etmesi doğru değil. İlave gümrük vergileri, bizim tarafımızdan kabul edilebilir değil. ABD; Brezilya, Meksika, Kore, Kanada gibi ülkeler ve AB'ye 1 Mayıs'a kadar geçici olarak sağladığı muafiyeti de Türkiye'ye tanımadı. Sürecin olumsuz olması hâlinde, aynı ürünler çerçevesinde, haksız rekabet oluşturduğuna inandığımız Amerikan ürünlerine karşı bizim de aynı şekilde yaklaşımlarımızın olması son derece doğaldır. Bunu şu anda gündeme getirmek, karşı tarafa bu şekilde söylemek için erken. Konuyla ilgili görüşmelerimiz objektif değerlendirildiğinde Türkiye'nin kesinlikle bu kapsamın dışında tutulması gerektiğine inanıyorum.