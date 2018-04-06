Dünyada "ticaret savaşları" sürecinin başladığını söyleyen Zeybekci, şöyle devam etti: ABD'nin bu konudaki gerekçesi yanlış. Bazı matematiksel bulgulara dayansa bile, ABD'nin bunu ulusal güvenliğe dayandırması, dost ve müttefik ülkelerini de dâhil etmesi doğru değil. İlave gümrük vergileri, bizim tarafımızdan kabul edilebilir değil. ABD; Brezilya, Meksika, Kore, Kanada gibi ülkeler ve AB'ye 1 Mayıs'a kadar geçici olarak sağladığı muafiyeti de Türkiye'ye tanımadı. Sürecin olumsuz olması hâlinde, aynı ürünler çerçevesinde, haksız rekabet oluşturduğuna inandığımız Amerikan ürünlerine karşı bizim de aynı şekilde yaklaşımlarımızın olması son derece doğaldır. Bunu şu anda gündeme getirmek, karşı tarafa bu şekilde söylemek için erken. Konuyla ilgili görüşmelerimiz objektif değerlendirildiğinde Türkiye'nin kesinlikle bu kapsamın dışında tutulması gerektiğine inanıyorum.
Çelik ve alüminyum için ABD ile temastayız
06.04.2018 - 09:24 | Son Güncelleme: 06.04.2018 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergisi uygulama kararına yönelik, Türkiye'nin yazılı, telefonla ve ABD'deki Türk Büyükelçiliği kanalıyla temaslarda bulunduğunu belirterek "Önümüzdeki hafta olumlu veya olumsuz daha net sonuçlara doğru gideceğiz" dedi.
Etiketler : ekonomi,abd,
554545 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/554545.aspx
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