Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

Yüzde 7,4'lük büyüme ile dünyanın dikkatini çeken ve yüksek potansiyelini ortaya koyan Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisi de artıyor. Dünya genelinde uluslararası standartlarda 16 adet RO-RO terminali sahibi ve işletmecisi olan Japon NYK Line (Nippon Yusen Kaisha), OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ ile birlikte ortak şirket kurarak dev bir yatırımı hayata geçirecek. Ortak girişim, uluslararası standartlarda hizmet verecek "otomotiv odaklı RO-RO limanı" inşası için harekete geçti. Toplam 110 milyon dolarlık yatırımı içeren "OYAK Port" projesinde Japonların payı yüzde 45 olacak. Bu yıl inşasına başlanacak liman, 2019 yılında hizmete girecek. Yükselen otomotiv ihracatı hacmi ile gelişen yeni ihtiyaçlara cevap verecek liman; Kocaeli'nin Körfez ilçesi, Yarımca bölgesinde 235 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. Yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak liman, yıllık 780 bin araç elleçleme kapasitesiyle uluslararası otomobil markalarının ihracat ve ithalat kapısı konumuna gelmeyi hedefliyor.

'İPEK YOLU' OLACAK

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem “Yüzde 21’lik payla ihracat şampiyonu otomotiv sektörünün, küresel standartlarda ve yüksek kapasiteli bir limana ihtiyacı olduğunu gördük. Nippon Yusen Kaisha ile birlikte, hem Türkiye hem de küresel lojistik ağı adına başarılı bir işe imza atacağız. Dünyanın sayılı limanlarından birini inşa edeceğiz. Burası, otomotiv sektöründe 'İpek Yolu' olarak anılacak” dedi. NYK Line Otomotiv Grup Başkanı Koichi Chikaraishi ise "Ticaret savaşlarının yaşandığı günümüzde, Türkiye'nin bulunduğu konuma güveniyoruz. Otomotivde Japonya, Almanya ve Fransa gerilerken, Türkiye yükselen pazar. Burada 1,3 milyon adet otomobil ihracatı ve 700 bin adet ithalat, büyük bir potansiyele işaret ediyor. İş birliğimizi, yatırımlarımızı daha da ileri boyuta taşıyacağız" diye konuştu.