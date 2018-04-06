Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Ekonomi Bakanlığı bu rekorlara yenilerini katmak için düğmeye bastı. Bakanlık, her ay birçok şehirde ihracat potansiyeli olan firmalara ulaşmak amacıyla seminerler düzenleyecek. Hâlihazırda bu yıl 17 şehirde, bin 500’e yakın kişinin katılımıyla ticarete ilişkin bilgiler aktarıldı. Bu toplantılarda dış ticaret işlemleri, devlet destekleri ve potansiyel pazarlara ilişkin bilgiler veriliyor. Bakanlık temsilcileri bu ay Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Karaman’da bu toplantılara devam edecek. Mayıs ayında da Kırıkkale, Yozgat, Aksaray ve Konya’da buluşmalar planlanıyor. Yıl sonuna kadar firmalara yönelik toplamda 64 seminerin daha yapılacağı belirtiliyor.