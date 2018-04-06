Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Türkiye'de perakende sektörü de rekorlara imza atıyor. Migros, 2017 yılında yüzde 39’luk büyümeyle 15,3 milyar TL ciro yaptı ve son 11 yılın rekorunu kırdı. Şirketin Genel Müdürü Özgür Tort “Bugün Türkiye’nin 81 ilinde varız. Gittiğimiz her ile, 38 bin çeşit ürünümüzü de beraberimizde götürüyoruz. Bu, tüketici için seçim hakkı, özgürlük, kalite ve ucuzluk demek. Müşterilerin kalbine ve cebine hitap etme iddiamız var. Kaliteden ödün vermeden, temel ihtiyaç ürünlerinde piyasadaki en iyi fiyatı sunmaya çalışıyoruz. Bütün ürün gruplarında kampanyalar gerçekleştirdik. Bu sayede son 3 yılda müşterinin sepetine giren gıda ürünlerinin ortalama birim fiyatını, yüzde 11 aşağı çektik. Yıl boyunca gıda alışverişini Migros’tan yapan bir müşteri, bir aylık alışverişini bedavaya getiriyor" dedi. Tersine göçün anahtarının perakende sektörü olduğunun altını çizen Tort, şöyle devam etti: Her ilde oluşturduğumuz istihdamla, yöresel kalkınmanın lokomotifi olduk. Anadolu mağazalarında çalışanlarımızın toplam istihdamdaki payı, yüzde 71’e denk geliyor. Personelimizin yüzde 54’ü de, kendi memleketlerinde görev yapıyor...