Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektörün mart ayı ihracatının yüzde 74'ünü İstanbul sırtladı. İlk çeyrekte 185 noktaya ihracat gerçekleştiren sektörün en büyük pazarı, 877,6 milyon dolarla Almanya oldu. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe "Üç yıllık sıkıntılı sürecin ardından 2018'e çok iyi başladık. Martta 44 ayın en iyi performansını gerçekleştirdik. 2018'in ilk çeyreğinde de 4 milyar 520 milyon dolarlık ihracatla, geçen yıla göre yüzde 11,4 artıdayız. Bu yıl 19 milyar dolar çıtasını aşarak rekor kıracağımızı öngörüyorum. Fason üretici kimliğinden sıyrılarak katma değerli ve markalı ihracatın payını giderek arttıran hazırgiyim endüstrimizin, önümüzdeki yıllarda daha çok yükseleceğine inanıyorum" dedi.