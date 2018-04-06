Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, dolar ve avroda yaşanan sert dalgalanmalara dikkat çekerek kurdaki istikrarın enflasyona bağlı olduğunu söyledi. Bilecik, doların geldiği seviyenin piyasalara etkisini değerlendirirken, TL'nin son dönemde diğer gelişmekte olan ülkelere bakıldığında bir miktar negatif ayrıştığını, bunun en önemli nedeninin enflasyon olduğunu ifade etti. Bilecik şunları kaydetti: Enflasyon, toplumun üzerinde sanki âdeta gizli bir vergi gibi... Her dönem böyle ama bu dönem bunu daha fazla ortaya koymamız gerekir. Sadece gelişmiş ülkeler değil, bugün gelişmekte olan ülkeler bile artık enflasyonla olan mücadeleyi biraz daha geri plana koymuşlar. Çünkü çözmüşler. Yüzde 3,5-4'lerin üzerinde bir tek Arjantin ve biz varız. Bunun dışındaki bütün ülkeler tek haneye indirmiş, hatta dip hanelerde oturtmuş vaziyetteler. Bizim de bunu başarıyor olmamız gerekir. Enflasyonu kontrol altına alan bir politikayı daha iyi uyguladığımız ve hayata geçirdiğimiz zaman inanıyorum ki kur da istikrara yüzde 100 kavuşacak. Cari açıktaki ve enflasyondaki pozisyonumuz daha makul seviyelere çekilmedikten sonra özellikle TL'deki negatif ayrışma meselemiz bizi sürekli rahatsız eden noktada kalacak. Kendi yaralarımızı kendimiz tedavi edebiliriz.

Türkiye'nin 2017'de yüzde 7,4 büyümesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bilecik, biraz borçlanarak ve tüketerek büyümenin gerçekleştiği bir tablonun bulunduğunu, bunları tekrar toparlama dönemine girdiklerini aktardı. Bilecik "Çok önemli bir nokta var. Bu rakamların içinde son derece sevindirici bir gelişme... İhracatın büyümeye olan payı... Yüzde 2,6... Bu 7,4'ü oluşturan fevkalade önemli bir şey... Burada keşke yabancı yatırımcı sayılarının gerek tutarsal gerek adetsel olarak da yükseldiği bir tablo olsa... İnanın bu ihracattaki rakamlarımız çok daha farklı olabilir. Ama bu rakamdan da memnunuz" diye konuştu. Bilecik, 2018 büyüme beklentisine ilişkin olarak da "2018'de yüzde 4-5 bandında bir büyüme beklentisi içindeyiz. İç talebe fazla yüklenmeyen ama özellikle dış talep ve yatırım katkısının son derece yüksek olduğu bir büyüme beklentisi hem Türkiye'yi bu noktada eleştirilere kapatan bir noktaya getirir hem de emin adımlarla yürüyüşüne devam eden bir Türkiye konumuna geliriz" dedi.

ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ

TÜSİAD Başkanı Bilecik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı belirtilen süper teşvik paketine ilişkin olarak da şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu tür çalışmalar özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde son derece değerli. Hatta kendileri ile yaptığımız görüşmelerde, reform paketlerinin açıklanmasında liderliği mutlaka özellikle sayın Cumhurbaşkanının yapması gerektiğini bilfiil söyleyen insanlardanım. Çünkü nihayetinde son yıllarda açıklanan bazı reform paketlerine iş dünyasının biraz daha dikkatli baktığını gözledik."