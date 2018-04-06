Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kuyumcular Odası'nın (İKO) bankalarla yaptığı iş birliği kapsamında kredili altın satışının önü açılıyor. Hâlihazırda kuyumculuk sektöründe kredi kartına en fazla 4 taksit uygulaması bulunduğunu belirten İKO Başkanı Mustafa Atayık bunu artırmak için bir süredir çalışma yaptıklarını anlattı. Atayık, "Kuyumculukta taksit sorununu çözdük. Bankalarla anlaştık, yakın zamanda deklare edeceğiz. Altın, takı, mücevher almak isteyen bir müşteri, banka kredisi yoluyla istediği kadar taksit yapabilecek. 12 ay mı istiyor, 24 ay mı istiyor? Tüketici, ödeme gücüne göre taksit yaptırabilecek" dedi. Atayık, bankaların kuyumcuların sistemine bir program yükleyerek gerekli altyapıyı oluşturacağını, bu sistemin hâlihazırda bazı elektronik mağazalarında uygulandığını söyledi. Kuyumcuya giden vatandaşın bankaya gitmeden sadece 37 saniyede kendisine ne kadarlık taksitli kredi çıkacağını öğreneceğini dile getiren Atayık, kuyumcuların, müşterinin T.C. numarasını alarak sisteme gireceğini ve bankanın ne kadar taksitli kredi vereceğini öğrenebileceğini bildirdi. Taksitlendirmede faiz oranının ne kadar olacağına ilişkin de Atayık "Bankalarla bu konu üzerinde son görüşmelerimizi yapıyoruz. Özellikle 12 aya kadarlık kısımda kredi kartlarından daha düşük oranlarla taksit yapılabileceğini düşünüyorum. Bu taksit sayısı 36 aya kadar çıkabilecek" diye konuştu.