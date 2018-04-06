Hollanda 9 puanla ilk sırada yer alırken Danimarka ikinci, 8,9 puanla Fransa üçüncü sıradan takip etti. Haftada 50 saatin üzerinde çalışan Türkler zamanın büyük çoğunluğunu iş için ayırıyor.
İş-hayat dengesinde son sıradayız
06.04.2018 - 09:58 | Son Güncelleme: 06.04.2018 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
OECD’nin yaptığı araştırmaya göre Türkiye iş-hayat dengesinde 38 ülke içinde son sırada yer aldı.
Etiketler : türkiye,iş,hayat,
554560 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/554560.aspx
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