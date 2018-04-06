Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

6 Nisan 2018 dolar ve euro fiyatları ile ilgili aradıklarınız burada. ABD ile Çin arasındaki gerilimin hafifleyeceği beklentisiyle yükselen ABD ve Asya borsalarının etkisiyle, dolar 4,0620 liraya, euro da 4,9777 liraya kadar çıkarak tarihi rekora ulaştı.



TİCARET SAVAŞLARI ENDİŞELERİ ARTIRDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı 100 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirilmesi emri ile küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerinin artışı Asya piyasalarında düşüşe neden olurken, iç piyasada doların rekor seviyeye yükselmesine sebep oldu.

HIZLI DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ

Piyasa analistlerine göre, liranın son dönemde özellikle dolar ve euro karşısındaki hızlı düşüşleri;

- Yüksek enflasyon,

- Risk algısında görülen artış,

- Cari açık,

- Yabancıların pozisyon azaltması,

- Jeopolitik riskler gibi gelişme ve endişelerin art arda ortaya çıkmalarından kaynaklanıyor.