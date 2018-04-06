Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Santral için en çok merak edilen sorulardan biri de finansman konusu. Rusya ile imzalanan hükümetler arası anlaşmada, tamamı Rusya devlet nükleer enerji kurumu Rosatom tarafından yapılacak projede, yüzde 49'luk hissenin yatırımcılara satılabileceği hükmü yer alıyor.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, yüzde 49'luk hisse satışına ilişkin, "Eğer yatırımcı bulunamazsa, o zaman projeyi Rosatom şirketi tamamlar. Projeye bugüne kadar 3 milyar dolar yatırıldı. Bu rakam inşaatın devam etmesi için yeterli." dedi.

Proje için potansiyel yatırımcılarla görüşmelerin devam ettiğini anımsatan Novak, "Bu konuda önceliğimiz Türk şirketleri, özellikle devletin de yer aldığı şirketler. Yatırımcıların projeye katılmasına yönelik anlaşmanın yakında yapılacağını umuyorum." diye konuştu.

Geçen yıl Haziran ayında Rosatom, Akkuyu projesinin yüzde 49’luk bölümünü Cengiz Holding, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat’a satmak üzere anlaşmıştı. Anlaşmanın 2017 sonuna kadar tamamlanması planlanıyordu ancak geçtiğimiz aylarda Rus haber ajansı RBC’nin haberinde Rus Rosatom, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat’ın projeden çekilmesi üzerinde Akkuyu projesi için Elektrik Üretim AŞ ile görüşmeye başladığı belirtildi.

Rosatom'un Başkanı Aleksey Lihaçev de daha önce yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'nin yüzde 49'luk hisse satışının yüksek ihtimalle 2019'da tamamlanmasının beklendiğini kaydetmişti.

Projeye 76 milyar TL sabit yatırım tutarı üzerinden yatırım teşvik belgesi verildi.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin ilk anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Mersin'de yapılacak 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip santral, 4 reaktörden oluşacak. Santralin 2023'e kadar işletmeye alınması planlanıyor. Yaklaşık 20 milyar dolara mal olması beklenen projenin Türkiye’nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 7,7'sini karşılaması planlanıyor.