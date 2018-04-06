Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Süper Teşvik paketinin 9 Nisan Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Bu haberin ardından piyasada gözler bu alanda teşvik kapsamına girebilecek şirketlere çevrildi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın, toplam tutarı 128 milyar TL’ye ulaşan yatırımlar için verileceğini bildirdiği 23 proje ile ilgili teşviklerin 9 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması planlanıyor.

Doğrudan teşvik kapsamında yer alacak şirketler arasında şu sektörler ve şirketler öne çıkıyor:

Enerji

Aksa Enerji Üretim AŞ,

Odaş Elektrik Üretim AŞ

Park Elektrik Üretim Madencilik



Petrokimya

Sasa Polyester

Petkim

Aksa

Tüpraş

Turcas



Madencilik

Koza Altın



Sağlık

Deva Holding

Medical Park



Tarım

Hektaş Ticaret

Türk Traktör

Tümosan



Haberleşme

Aselsan

Netaş

Karel

Turkcell



Bu teşvik paketiyle ilgili haberlerde doğrudan yer almayan ancak Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin daha önce yaptığı açıklamalarda değindiği teşvik kapsamında yer alacak şirketler de söz konusu.

Bunlar arasında da şu sektörler ve şirketler yer alıyor.

Savunma

Aselsan

Otokar

Tümosan

Katmerciler



Turizm

Türk Hava Yolları

Pegasus



Ulaşım

Anadolu Isuzu



Çelik

Ereğli Demir Çelik

Kardemir



Emlak, çimento, cam

Akçansa

Çimsa

İzocam

Trakya Cam