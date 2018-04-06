Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Süper Teşvik paketinin 9 Nisan Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Bu haberin ardından piyasada gözler bu alanda teşvik kapsamına girebilecek şirketlere çevrildi. 

Başbakan Binali Yıldırım’ın, toplam tutarı 128 milyar TL’ye ulaşan yatırımlar için verileceğini bildirdiği 23 proje ile ilgili teşviklerin 9 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması planlanıyor.

Doğrudan teşvik kapsamında yer alacak şirketler arasında şu sektörler ve şirketler öne çıkıyor:

Enerji

Aksa Enerji Üretim AŞ,
Odaş Elektrik Üretim AŞ
Park Elektrik Üretim Madencilik

Petrokimya

Sasa Polyester
Petkim
Aksa 
Tüpraş
Turcas

Madencilik

Koza Altın

Sağlık

Deva Holding
Medical Park

Tarım

Hektaş Ticaret
Türk Traktör
Tümosan

Haberleşme

Aselsan
Netaş 
Karel
Turkcell

Bu teşvik paketiyle ilgili haberlerde doğrudan yer almayan ancak Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin daha önce yaptığı açıklamalarda değindiği teşvik kapsamında yer alacak şirketler de söz konusu. 

Bunlar arasında da şu sektörler ve şirketler yer alıyor. 

Savunma

Aselsan
Otokar
Tümosan
Katmerciler

Turizm

Türk Hava Yolları
Pegasus

Ulaşım

Anadolu Isuzu

Çelik

Ereğli Demir Çelik
Kardemir

Emlak, çimento, cam

Akçansa
Çimsa
İzocam
Trakya Cam