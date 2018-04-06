Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Süper Teşvik paketinin 9 Nisan Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Bu haberin ardından piyasada gözler bu alanda teşvik kapsamına girebilecek şirketlere çevrildi.
Başbakan Binali Yıldırım’ın, toplam tutarı 128 milyar TL’ye ulaşan yatırımlar için verileceğini bildirdiği 23 proje ile ilgili teşviklerin 9 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması planlanıyor.
Doğrudan teşvik kapsamında yer alacak şirketler arasında şu sektörler ve şirketler öne çıkıyor:
Enerji
Aksa Enerji Üretim AŞ,
Odaş Elektrik Üretim AŞ
Park Elektrik Üretim Madencilik
Petrokimya
Sasa Polyester
Petkim
Aksa
Tüpraş
Turcas
Madencilik
Koza Altın
Sağlık
Deva Holding
Medical Park
Tarım
Hektaş Ticaret
Türk Traktör
Tümosan
Haberleşme
Aselsan
Netaş
Karel
Turkcell
Bu teşvik paketiyle ilgili haberlerde doğrudan yer almayan ancak Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin daha önce yaptığı açıklamalarda değindiği teşvik kapsamında yer alacak şirketler de söz konusu.
Bunlar arasında da şu sektörler ve şirketler yer alıyor.
Savunma
Aselsan
Otokar
Tümosan
Katmerciler
Turizm
Türk Hava Yolları
Pegasus
Ulaşım
Anadolu Isuzu
Çelik
Ereğli Demir Çelik
Kardemir
Emlak, çimento, cam
Akçansa
Çimsa
İzocam
Trakya Cam