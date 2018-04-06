Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllardır Rusya'ya bir dizi yaptırım uygulayan ABD, Moskova hükümetini cezalandıracak en agresif yaptırım kararlarından birini açıkladı.

Buna göre aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen isimlerin de olduğu yedi Rus oligark, 17 hükümet yetkilisi ve 12 kurum yaptırım kapsamına alındı. Yaptırım kararı alınan kişi ve kurumlar, ABD'nin 2016'da Başkanlık Seçimleri'ne müdahalesi, Kırım'ın ilhakı, Doğu Ukrayna'daki şiddet ve Esad rejimine silah desteği sağlamakla suçlanıyor.

Uzmanlara göre yaptırım kararı başta alüminyum, enerji ve finans olmak üzere Rusya ekonomisinin geneline ağır zarar verebilir.

GAZPROM HEDEFTE

Yaptırım kararı alınan Rus işadamları arasında Nükleer Santrali yatırımları bulunan Oleg Deripaska, altın üreticisi Süleyman Kerimov, alüminyum üreticisi Viktor Vekselberg ve Kirill Shamalov bulunuyor.

Yaptırım uygulanan kamu görevlileri arasında ise Gazprombank JSC Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Akimov, VTB Bank Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Kostin, Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Alexey Miller var.

ABD geçen ay da, 19 Rus vatandaşı ve Rus istihbarat servisinin de içinde bulunduğu beş kurum hakkında, ABD'ye karşı iki yıldır devam eden siber saldırılar yaptıkları gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı almıştı.