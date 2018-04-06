Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

77 WABC radyo kanalının "Bernie & Sid" adlı radyo programında yapılan bir söyleşiye katılan ABD Başkanı Donald Trump, Çin malları için önerdiği gümrük vergilerini savunarak, söz konusu adımın "bir miktar acıya" yol açabileceğini, ancak ABD'nin uzun vadede daha iyi duruma geleceğini söyledi.

Trump, "Ticaret savaşını zaten kaybettik. Ticaret savaşı içinde değiliz, ticaret savaşını kaybettik" dedi.

Trump "Biraz acı çekmeyeceğiz demiyorum, ama piyasa yüzde 40, 42 artış kaydetti; belki bunun bir miktarını kaybedebiliriz. Fakat sonunda çok daha güçlü bir ülkeye sahip olacağız" dedi.

Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile iyi bir ilişkisi olduğunu ve ticaret sorunlarını aşacaklarını umduğunu ifade etti.