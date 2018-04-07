Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şubat ayında kategoriler bazında en yüksek ciro artışı ‘teknoloji’de yaşandı. Teknoloji kategorisi, geçen yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 38,6’lık artış kaydetti. Hipermarket ciroları yüzde 20,3, giyim ciroları yüzde 13,6, diğer alanlar ciroları yüzde 12,9 ve yiyecek içecek ciroları yüzde 7,9 arttı. Ayakkabı kategorisi ise yüzde 1,5 azalış gösterdi. Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgü “AVM ciro endeksi, enflasyon üzerinde artış göstererek yüzümüzü güldürdü. Teknolojideki artışta, markaların mağaza metrekare verimliliğini artırmaya yönelik çalışmaları etkili oluyor” dedi.