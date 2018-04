Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



Alınan bütün tedbirlere rağmen et fiyatlarında tam anlamıyla denge sağlanamadı. Bunun üzerine Hükûmet, yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da talimatıyla, konuyla ilgili yeni planlar hazırlandı. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Et ve Süt Kurumu, fiyatların kalıcı olarak düşük seyretmesini sağlayacak yeni formülü buldu. Hedeflenen denge sağlanana kadar, küçük işletmeciler de Avrupa’dan kendi hayvanını kendisi getirebilecek. Et ithalatı, 2017 öncesinde hem ESK hem de özel sektör eliyle yapılıyordu. 2017’den sonra kısıtlama getirilerek, ESK tek yetkili kurum olmuştu. ESK’nın bu süreçte planlanan sürede hayvanları işletmecilere ulaştıramaması, kesime girecek hayvanların az olması ve stokların hızla azalması sebebiyle, et fiyatlarında son dönemde yeniden artış yaşandığı belirtiliyor. Bu sebeple küçük işletmelerin yeniden devreye girmesi sağlanacak. Sürecin işleyişi hakkında edinilen bilgilere göre; planlanan sürede hayvanları eline ulaşmayan işletmeciler, Avrupa’ya kendisi gidebilecek. Bu sayede ülkeye, ihtiyaç anında canlı hayvan ve karkas etin girmesi sağlanacak. Böylece arz eksikliği yaşanmayacak ve fiyatlar stabil seyredecek. Et ve Süt Kurumu, burada bir denge sağlanana kadar devreden çıkmış olacak. Daha büyük işletmeciler ise, eskiden olduğu gibi hayvanlarını Arjantin’den, Brezilya’dan, deniz yoluyla kendisi getirmeye devam edecek.

Çiftçilere 1,9 milyar TL

Üreticilere bu yıl verilecek toplam desteğin 1,9 milyar liralık kısmı ödenmeye başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba “Ödemeler, gelen icmallere ve T.C. kimlik numaralarına göre gerçekleştirilecek. Bu ödemelerle birlikte, ocaktan itibaren üreticilere verilen nakit hibe tutarı 7,1 milyar liraya ulaşacak. Böylelikle 2018 yılı için üreticilere vermeyi planladığımız toplam 14,5 milyar liralık tarımsal desteklerin yüzde 49’luk kısmını ödemiş olacağız” dedi.

Araplar Türkiye’de çiftlik kuracak

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının (TYDTA) organizasyonuyla Türkiye’ye gelen Arap iş adamları, milyonlarca dolarlık yatırımlarla et ve süt üretimine başlayacak. Körfez ülkelerinden Konya’ya gelen 200 iş adamı, tarım ve hayvancılık alanındaki faaliyetleri inceledi ve yatırım için anlaşmaları imzaladı. Suudi Arabistan’da yaşayan Muhammed el-Nahdi “Burada yapacağımız yatırımlar et üretimine katkı sağlayacak. Türk insanının daha ucuz et tüketimine, yatırımlarımızın etkisi olacak” dedi. Muhammed El Zaman ise, “Türkiye’de elimden geldiği kadar yatırımımı büyütmek, buradaki üretimimi kendi ülkeme getirmek istiyorum. Türkiye, güzel projeler öne sürdüğü için burayı tercih ettim” diye konuştu. TYDTA Körfez Temsilcisi Mustafa Göksu da şunları söyledi: Bu yatırımcılar, iç pazara hitap edecek. Proje; ülkemizdeki ithalat azaltacak, cari açığımızı kapatacak, müşterisi hazır ülkelere ihracatı artıracak.