Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL



Howden Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge CEO’su Atınç Yılmaz; “Türkiye’de faaliyet gösteren yerli sermayeli ACP Sigorta ve Reasürans Brokerliği’nin çoğunluk hisselerini (yüzde 82,5) aldık. Yüksek büyüme potansiyeli olan dinamik ekonomilere yatırım yapmaya önem veriyoruz. Yükselen pazarlar içinde de seçiciyiz. Türkiye, bölgesinde 40 milyar TL’lik prim üretimi ile en büyük sigorta pazarı konumunda. Bu açıdan yatırım listemizin ilk sırasında ve bizim için de son derece stratejik bir öneme sahip. Howden Türkiye, bu satın alma ile prim üretimini 50 milyon TL’den 300 milyon TL’ye çıkardı” dedi. ACP İcra Kurulu Başkanı Cem Pekkutlucan ise şunları söyledi: 1000’i aşkın kurumsal ve 150 binden fazla bireysel müşteriye hizmet veriyoruz. Özellikle inşaat, enerji, finansal ve özel riskler konularına odaklanacağız.