Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

İSTANBUL

Uber şoförleriyle taksiciler arasında yaşanan kavganın kazananı otomotiv sektörü oldu. Uber şoförlerine yönelik yapılan saldırılar adliyeye taşınırken, sıfır otomobil satışları da ortalama yüzde 50 arttı.

2014 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Uber yaklaşık 6 bin şoför ile hizmet veriyor. Bunların 2 bini sarı taksi şoförü olarak çalışırken, diğer kısmı müşterilerinin çoğunlukla tercih ettiği ‘XL’ olarak adlandırılan VIP minibüsler ile taşımacılık yapıyor. Taksiciler plaka kirası ve sigorta bedeli için daha çok çalışmak zorunda kalırken Uber şoförlerinin aylık kazancı ise ortalama 6 bin lirayı buluyor. Daha güvenilir ve konforlu olduğu için tercih edilen Uber şoförlerinin taksiciler kadar mesai yapmasına da gerek kalmıyor. Bütün bunlar nedeniyle sarı taksicilerin hedefine oturan Uber, kısa yoldan para kazanmak isteyenlerin ilgi odağı oldu. Özellikle eski taksi şoförleri, emekliler ve araç sahibi olup da ek iş yapmak isteyenler Uber’in kapısını çalıyor. Hâl böyle olunca ticari araç satışları da artış gösterdi. Uber politikası gereği 9+1 ticari araçlarla hizmet veriyor. Şoför adaylarından da Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Viano, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Transporter ve Ford Tourneo Custom modellerinden birini kullanılmasını şart koşuyor. Uber’in etkisiyle birlikte Mecredes Vito’nun satışlarının iki katına çıktığı belirtildi. Ocak ayında 264 Vito satışı gerçekleştirilirken mart ayında 551 bir adede yükseldi. Benzer şekilde Ford Tourneo Custom satışlarında yüzde 100’a yakın bir artış görüldü.

Sıfır araç satışlarının yanı sıra iki el pazarı da Uber’le hareketlendi. İki el araç satışının yapıldığı internet siteleri “Uber için uygun araç” ilanlarıyla doldu. Uber’in aradığı şartlara göre yeniden modifiye edilen ve içerisinde buzdolabı, televizyon ve katlanabilir masası olan araçlar satışa sunuluyor.

Kira sigorta yok

Uber seyahatlerden yüzde 25 civarında da komisyon kesiyor. Ancak normal taksilere oranla daha pahalı olduğu için şoförler daha çok kazanıyor. Örneğin, ticari taksi ile gidilen bir mesafede taksimetre 100 TL yazıyor ise Uber’de bu rakam ortalama 120 TL’yi buluyor. Uber, bu rakam üzerinden yüzde 25 kesinti yaparak size 90 TL ödüyor. Tüm bunların yanında, ticari taksi sürücülerinin ödediği, plaka kirası, taksi durağı ücreti ve aradaki komisyonlar Uber ile taşımacılıkta söz konusu değil. Sadece aracınızın bakımı, sigortası, vergisi ve yakıt masrafları gerçek giderleri oluşturuyor.