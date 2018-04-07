Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Yerli teknoloji ile üretilen ilk insansız kara aracı geçtiğimiz aylarda TSK’nın envanterine girerken, bu araçlara bir yenisi daha eklendi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), ‘Tarantula’ adlı yeni insansız kara aracının tanıtım videolarını yayımladı. ASELSAN ve TEAS firmalarının birlikte geliştirdiği ‘Sarp Silah Sistemi’ entegre edilmiş 8×4 insansız kara aracı ilerleyen günlerde güvenlik güçlerinin hizmetine sunulacağı bildirildi. Maksimum 3 kilometreden kumanda edilebilen elektrikli araç Tarantula, tehlike arz eden bölge ve hedeflere askerî birliklerden önce gidecek. 70 kilometre menzili ve 8 saat çalışabilme özelliği bulunan araç, iki ton ağırlığa sahip ve 800 kilogram yük taşıyabiliyor. Harekât ihtiyacına uygun olarak sisteme farklı silahlar da takılabiliyor. Gece ve gündüz gözetleme, hedef tespit ve takip imkânı sağlayan oldukça gelişmiş bir sisteme sahip Tarantula’nın en önemli özelliklerinden bir tanesi de gelişmiş uzaktan komuta yetenekleri ve LED gözlük teknolojisi ile kullanıcıya aracın içindeymiş hissi vermesi.



‘KAPLAN’ BOMBAYA KARŞI

Bu arada Türk güvenlik güçlerinin elinde çok amaçlı kullanılan birçok insanız kara aracı bulunuyor. Özellikle ASELSAN’ın üreticisi ve geliştirici olduğu insansız kara aracı ailesi ‘Kaplan’ el yapımı bomba tespiti, bomba imha, keşif ve gözlem gibi kritik görevlerde kullanılıyor. Katmerciler tarafından geliştirilen ilk insansız kara aracı da geçtiğimiz günlerde TSK’nın envanterinde yerini almıştı.

Operasyonların başarısı artıyor

İnsansız kara araçları, askeri, gözetleme, güvenlik hizmeti, isyan kontrolü, rehine durumu, emniyet, kolluk kuvveti ve sınır devriyesi gibi farklı türdeki uygulamalarda kullanılabiliyor. Her türlü hava şartında çalışabilen insansız kara araçları, savaş alanlarında ve operasyonlarda başarı yüzdesini arttırdığı gibi bu teknolojiye sahip olan askerî birlikler için büyük bir avantaj sağlıyor. Keşif ve gözlem amacıyla da kullanılabilen insansız kara araçları, bölgedeki enkaz yapıları dâhil her türlü bölgeye girerek gerekli bilgileri toplayabiliyor. Ayrıca belirlenen hedefler yine bu araçlarla yok edilebiliyor. Dünya çapında mevcut askerî operasyonlarda kabiliyet sağlıyor.