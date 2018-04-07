Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurumun öncelikleri arasında güdümlü mühimmat sistemleri, atış kontrol ve kumanda sistemleri, patlayıcı maddeler bulunuyor. Mühimmat sistemlerini akıllı hâle getirmek için çalışan MKEK, atış kontrol ve kumanda sistemlerini de kendi bünyesinde üretecek. Atış kontrol sistemleri, obüslerin, havanların ve çok namlulu roketatarların intikal, mevzilenme, atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini sağlıyor.



Kritik kimyasallarda seri üretim hazırlığı

MKEK, yurt dışından temin edilirken zaman zaman güçlükler çıkarılan kimyasallara yönelik de tedbirler alıyor. Bu alanda ise TÜBİTAK ve üniversitelerle iş birliğiyle geliştirilen çeşitli patlayıcı maddelerin seri üretimine yönelik hat kurulum çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla teknolojisi eskiyen, verimsiz hale gelen çelikhane yerine yeni bir çelikhane kuran MKEK, bu yatırımla özellikle savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu vasıflı çelik üretimini gerçekleştirecek.