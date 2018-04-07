Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Yer altı zenginleri bakımından önemli bir potansiyeli barındıran Türkiye, doğal taş sektöründe dünya rezervlerinin yaklaşık yüzde 40’ına ev sahipliği yapıyor. Ankara Ticaret Odasının hazırladığı Mermer Raporu’na göre, ülkemizde 13,9 milyar ton toplam rezerv bulunurken, maddi değeri yaklaşık 2 trilyon dolar ediyor. Bu kaynağın verimli değerlendirmesi hâlinde millî gelirin 8 katı kadar gelir elde edebileceğine dikkat çeken İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkan Adayı Mustafa Selçuk Çevik, Türk taşının dünyada hak ettiği değere kavuşması için sahada olduklarını söyledi. Türk firmalarının yurtdışındaki birçok projede yerli mermeri kullanmamasından yakınan Çevik “Şu an dünyada trend gri ton mermer. Bunun 50 çeşidi var Türkiye’de. İtalya’da biz de olduğu kadar gri ton çeşidi yok. Türk mimarların Türk taşını kullanmalarını istiyoruz. Kamuyla da iletişime geçerek yeni yapılacak binalarda belli miktarda Tük malzemelerinin kullanılması yönündeki önerilerimizi ileteceğiz. Dış cephe kaplaması, mermeri, döşemesi Türk olmalı” dedi.



TANITIM EKSİKLİĞİ VAR

Türk mermerinin tanıtım eksikliğine vurgu yapan Çevik “Yeterince bilinmiyor. Hatta bazı Türk müteahhitleri bile haberdar değil. ABD’de İtalyan firmaları 150-180 gün vade veriyor, Türk firmaları ise 60-90 gün. Çünkü Türk firmaları Eximbank sigortası kullanmıyor. ABD’de bir firma İtalyan bir firmadan mal alacağı zaman İtalyan Eximbank ile konuşuyor. Ödeme gerçekleşmezse İtalyan Eximbank ödüyor. Firmalarımız bunu kullanmıyor. Nedeni ise maliyetinin olması. Firmalarımız ucuz satıyor. Onlar malı daha kıymetli fiyata satıyor. Alıcı garantisi olduğu için daha çok ürün satıyorlar. Biz kredi ve sigorta kuruluşlarını şirketlerimize öğreteceğiz. Bilenler çok ama kullanmıyorlar” diye konuştu.

Türk taşını belgesellerle dünyaya açacak

Türkiye’de madencilik sektörünün sorunlarla karşılaştığını vurgulayan Selçuk Çevik “İçinde hukukçuların, tarihçilerin, çevre mühendislerinin de olacağı Maden Yatırım Danışma Konseyi oluşturma hedefindeyiz. Kamu ile ortak çalışacak, sorunları hızla çözecek bir konsey olacak. Ayrıca Türkiye’de görev yapan büyükelçileri, konsolosları, ticari ataşelerini madenlerimize, ocaklarımıza davet edeceğiz” ifadelerini kullandı. Türk taşının kalitesini herkese göstereceklerini kaydeden Çevik, “National Geographic’te izlediklerinde ‘Bu, Türk taşı’ diyebilecekler. Belgeseller yapacağız. Efes’te, Vatikan’da, Beyaz Saray’da, Anıtkabir’de, Las Vegas’taki otellerde, Çin’deki havalimanında Türk taşı var. Türkiye’nin Çin’de en bilinen taşı Ottoman. Ama Avrupa’da ABD’de kimse bilmez” dedi.

Neden Fas’a gitmiyoruz?

Sektörün 500 binin üzerinde kişiyi istihdam ettiğini kaydeden Çevik, 160’ın üzerinde ülkeye 4,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdikleri bilgisini verdi. Sattığı bütün ürünlerin üzerine ‘Made in Türkiye’ yazdığının altını çizen Selçuk Çevik “Turkey de yazmıyorum. Türkiye kelimesinin yaygınlaşmanı istiyorum. Afrika ve Latin Amerika pazarını sektör olarak değerlendirmediğimizi ve bu pazarlara gitmediğimizi gözlemledik. Neden Fas’ta, Arjantin’de fuar düzenlemiyoruz. Neden illa ABD, İtalya, Çin diyoruz. Oralar zaten gelişmiş ve o ülkelerde varız. Yeni pazarlar keşfetmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.