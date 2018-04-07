Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Zaman zaman suistimallere sebep olan iflas ertelemenin kaldırılmasından sonra, zor durumdaki şirketler için yeni sistem hazırlanıyor. Şirketler içinbir nevi ‘kurtarma anlaşması’ olacak sistem için yönetmelik hazırlanırken, konkordatoya gideceklerin ödeyecekleri bedeller de belirlendi. Buna göre, konkordato talep edenler, alacaklı sayısının 3 katı tutarında tebligat gideri, Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanacak 7 ilan bedeli olan 550 lira, Basın İlan Kurumunun resmî ilan portalında yayınlanacak 7 adet ilan bedelinin asgari tutarı olan 6 bin lira, ilgili kuruluşlara yapılacak bildirim için 50 tane iadeli taahhütlü posta ücreti, mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.000 liradan 5 aylık ücret ve iflasa tabi olanlar yönünden 15 bin lira iflas giderini mahkemeye gider avansı olarak ödeyecek. Gider avansının kullanılmayan kısmı hüküm kesinleştikten sonra talep edene iade edilecek.



KOMİSERİ DEĞİŞTİRME HAKKI

Konkordato anlaşmalarının yapılabilmesi ve ticaret mahkemelerindeki işlemlerin yürütülmesi için konkordato komiseri atanacak. Mahkemenin alacaklı sayısı, alacak miktarı ve alacakların çeşitliliğini dikkate alarak alacaklılar kurulunu oluşturmasına da imkan tanındığı biliniyor. Bu kurula ilişkin detaylar da gün yüzüne çıkıyor. En az üç alacaklı sınıfı bulunması durumunda alacaklı sayısının 250’yi veya alacak miktarının 100 milyon lirayı aşması hâlinde alacaklılar kurulu oluşturulacak. Alacaklı kurulları konkordato komiserine faaliyetlerinde nezaret edecek. Kurul, komiserin yeterli olmadığını görmeleri hâlinde ise yeni bir komiser getirilmesini hazırladıkları raporla isteyebilecek. Kurul ayda en az bir kere toplanacak. Alacaklılar kurulu toplantıda hazır bulunanların oy çokluğuyla karar alacak. Komiser de toplantıda hazır bulunarak alınan kararları toplantıya katılanlarını imzasını alarak tutanağa bağlayacak. Hukuki niteliklerinin büyük oranda birbirine benzeyen alacakların, aynı alacaklı sınıfında yer alacağı ifade ediliyor. Rehinli alacaklılar ise rehinin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları bakımından ayrı bir sınıf olarak kabul ediliyor.

Komisere kritik görev

Anlaşmalara aracılık edecek konkordato komiserlerinde aranan özellikler de belirlenmeye başlandı. Öncelikle Türk vatandaşı olması şart koşulan konkordato komiserlerinin, en az 4 yıllık lisans eğitimi görmüş, 5 yıl ve üzerinde mesleki tecrübeye sahip olması şartı aranacak. Kişi daha önce iflas etmemiş olacak. Zimmet, rüşvet, hırsızlık gibi suçlardan mahkûm olunmaması gerektiği de özellikler arasında sayılırken ‘terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamaya’ da vurgu yapıldı. Bir kişi aynı anda beşten fazla dosyada komiser olarak görev yapamayacak. Ayrıca üzerinde birden fazla konkordato komiserliği bulunan da kabul etmeme hakkına sahip olabilecek. Komiser görevi nedeniyle öğrendiği sırların gizliliğini sağlamak ve korumak zorunda olacak. Bu bilgileri yakınları veya üçüncü kişilerin yararına kullanamayacak.