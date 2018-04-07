Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darphane verilerine göre, yılın ilk 3 ayında 1 milyon 656 bin 760 adet çeyrek altın üretimi gerçekleştirildi. Bu rakam, ilk çeyrekler itibarıyla son 4 yılın en yüksek seviyesi oldu. Darphanede yılın ilk 3 ayında yaklaşık 11,2 ton altın üretimi gerçekleştirildi. Yılın ilk 3 ayında çeyrek altın üretimi ise 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 21 artış kaydetti. İlk 3 ayda 1 milyon 656 bin 760 adet olan çeyrek altın üretimi, 2,9 ton olarak kayıtlara geçti. En yüksek artışın yaşandığı ocak ayında 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 47 artışla 722 bin 850 adet çeyrek altın piyasaya sürüldü. Verilere göre, çeyrek altın üretimi, bu yılın şubat ayında 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 38,1 artışla 466 bin 40 adet oldu.