Ayakkabı ve çantalarıyla bilinen dünyaca ünlü moda perakendecisi Nine West, 1.5 milyar dolarlık borcunu yapılandırma planları kapsamında iflas koruma başvurusunda bulundu. 1978 yılında kurulan grupta Nine West'in yanı sıra Anne Klein ve Bandolino gibi pek çok marka bulunuyor.



Adını kurulduğu Manhattan'da bulunan caddeden alan şirket 300 milyon dolar civarında DIP finansmanı almış durumda ve personel maaşları başta olmak üzere diğer yükümlülüklerini sürdürerek bu süre zarfında çalışmaya devam edecek.



Nine West, 1997 yılında girdiği Türkiye'de de başta İstanbul olmak üzere 9 ilde toplam 29 mağaza ile faaliyet gösteriyor.



Nine West ve Bandolino markalarını satmak isteyen holding, yapılan açıklamaya göre karlı işletmelere odaklanmak istiyor. Bunların arasında Anne Klein, One Jeanswear, Kasper Group ve mücevher işleri var.



2.2 MİLYAR DOLARA SATILMIŞTI



Nine West'in taliplileri arasında ise Authentic Brands'in olduğu belirtiliyor. Aeropostale, Herve Leger, Frye gibi markalara sahip olan Authentic Brands'in yaptığı teklif ise açıklanmadı. Nine West, 2014 yılında 2.2 milyar dolar karşılığında Sycamore bünyesine geçmişti.



Nine West CEO'su Ralph Schipani yaptığı açıklamada doğru adımın bu olduğunu söylerken, şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü, karlı ve büyüyen giyim, mücevher ve jean işlerini sürdüreceğiz ve bunları yeni bir sermaye yapısı altında yaparak mevcut büyümeyi daha da arttırmak istiyoruz. Yeniden yapılandırma süreci tamamlandığında borç ve faiz giderleri azalarak gelecek için daha iyi pozisyon almış olacağız"



Başvurusu dosyasında Nine West'in toplam varlıklarının 500 milyon dolar ila 1 milyar dolar arasında olduğu belirtilirken perakende sektöründeki kriz de bir yandan devam ediyor.



2017 yılında kapanan perakende mağazalarının sayısı üçe katlayarak 7000 oldu.



662 firma iflas başvurusu yaparken perakende sektöründeki istihdam son 17 yılın en düşük seviyesine geriledi. 662 firma arasında Toys R Us başta olmak üzere pek çok ünlü firma da bulunuyor.



Geleneksel perakendecilikteki daralmanın en büyük sorumlusu olarak elektronik ticaretle rekabetteki zorluk gösteriliyor. Dünyanın en büyüğü Amazon hisseleri bu dönemde yüzde 55 artarken ABD Başkanı Donald Trump'ın da hedefi haline gelmişti. Habertürk