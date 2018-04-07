Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşların ev sahibi olmak için en sık başvurduğu yöntemlerden biri, konut kredileri... Ancak yüzde 1,15’in üzerinde seyreden kredi faiz oranları, 120 aylık vadede yüzde 100’e yakın bir külfeti beraberinde getiriyor. Buna rağmen “yapılandırma” imkânını hatırlatan uzmanlar, özellikle oturmak için ev alacakların beklememesi gerektiğini belirtiyor. Elçi Gayrimenkul Yatırım Danışmanı Selçuk Hiçdurmaz “Yüksek faiz oranları sebebiyle vatandaşlar konut alımına temkinli yaklaşıyor. Hâlbuki burada fırsat var. Kredi maliyetinin yüksekliği, konut fiyatlarındaki artışı durdurdu, hatta yer yer düşüş yaşanıyor. Faiz oranlarında bir düşüş yaşanırsa, gayrimenkul fiyatlarının artacağı kesin. Bu sebeple bütçelerine uygun mülkü bulanlar, satın almalı. İlerleyen dönemde şayet faiz gerilerse, yapılandırma yoluna giderek, yüksek maliyet aşağı çekilebilir. Ancak daire fiyatları arttığında, eski fiyatları bulmak mümkün olmayacaktır” dedi.