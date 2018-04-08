Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin önceki akşam yapılan MKYK toplantısında, faiz oranlarına yönelik açıklamalarını sürdürdü. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, geçen hafta başında yapılan MYK toplantısında, yüksek faiz oranları ile ilgili yaptığı sert eleştirilerin basın aracılığı ile kamuoyuna yansımasını şu sözlerle değerlendirdi: Ben gizli-saklı söylemiyorum bunları. MYK’da da ifade ettim. Kamuoyuna da yansıtıyorum. Her fırsatta bu konuya dikkat çekiyorum. Enflasyonun nedeni, yüksek faizdir. Enflasyonla mücadele için de faizler düşmeli. Bu konuda bir çalışma yapılıyor. Hatırlayın, Gezi Parkı eylemleri sırasında faizler 5 puan yükselmişti. Bugün yüzde 20’ler civarında. Yüzde 20 faiz oranının olduğu bir yerde kim yatırım yapmak ister? Bu faiz belasından mutlaka kurtulmamız lazım. Bu konuda, söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Ama anlatmaya devam edeceğim. Faizleri düşüreceğiz!..



BANKALARA GÖNDERME

Bu arada toplantıda söz alan bazı MKYK üyeleri "Bankalar enflasyon oranın üzerinde kâr ediyorlar. Bu kadar kâr edeceklerine, kredi imkanlarını genişletsinler. Faizlerin düşürülmesi konusunda çalışma yapılırken, bu unsur da göz önünde bulundurulabilir. Bankaların kâr verilerinden yararlanılabilir” görüşünü dile getirdi. Erdoğan’ın da bu görüşlere “Doğru söylüyorsunuz” diyerek hak verdiği belirtildi.



EZBERLERİ BOZACAK!

Öte yandan faizi düşürecek paketle ilgili olarak Ekonomi Koordinasyon Kurulu üst üste toplantılar düzenliyor. EKK’dan çıkacak formülün, ezber bozan bir model olacağı, faizle ilgili atılacak adımın yasal düzenleme ile değil, idari düzenlemelerle hayata geçirileceği belirtiliyor. Yeni açıklanacak modelle, Hazine’nin daha az borçlanmasını sağlayacak bir adım atılacağı da ifade ediliyor. Bu şekilde faizlerin yükselmesinin önüne geçileceği söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 15 gün içinde paketi açıklaması bekleniyor.

SÜPER TEŞVİKLER YARIN AÇIKLANIYOR

Toplam tutarı 128 milyar liraya ulaşan yatırımlar için verileceği bildirilen 23 proje ile ilgili teşviklerin, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Erdoğan, iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek müjdeleri verecek. Projelerde başı petro-kimya alanı oluşturacak. Ayrıca ilaç, tarım ve sağlık alanlarındaki projelere de destek sağlanacak.

Fahiş banka komisyonları vatandaşı, esnafı bıktırdı

Yüksek kârlarıyla son dönemde her kesim tarafından eleştiren bankacılık sektörünün, özellikle "aracılık" hizmetlerinden elde ettiği gelirler dikkat çekici boyutlara ulaştı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçen yıl yalnızca "işlem ücreti" adı altında 28 milyar lira alındığını hatırlattı. Bankaların havale, EFT, para çekme gibi işlem ücretlerinin bu yıl, geçen yıla göre yüzde 30 ila yüzde 100 arasında zamlandığını belirten Palandöken "20'ye yakın kalemde işlem ücreti alınıyor. Bu ücretlerden vazgeçilmesi gerekirken zamlanması, herkese olumsuz yansıyor. Geçtiğimiz yıl internet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan havalenin ücreti 1,7 lira iken, bu yıl 2,2 liraya, başka bir bankadaki hesaba para gönderme, yani EFT ücreti 4,5 liradan 5,1 liraya, ATM'den EFT ücreti 10 liradan 20 liraya çıktı. Bu ücretlerden herkes bıkmış durumda" dedi. Vatandaşın, bankalara küçük işlemler için yüksek ücretler ödemek zorunda kaldığını kaydeden Palandöken, bu konuda önemli adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Palandöken "Bankalar vatandaşı da esnafı da mağdur etmek yerine yüksek faiz oranlarından ve işlem ücretlerinden vazgeçmeli" değerlendirmesinde bulundu.