Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törende konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, TCG Sancaktar gemisinin çevre ve uzak denizlerde, emniyetli seyir yapabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Bugün askerî gemi ile denizaltı inşası ve savunma sanayii alanında Türkiye, gurur verici başarılara imza atmaktadır. Sancaktar, Deniz Kuvvetlerimizin amfibi gücünü idame ettirmek ve çağın gereklerine uygun olarak geliştirmek hususundaki kararlığımızın göstergelerinden biridir" dedi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ise, TCG Sancaktar'ın dizaynından inşasına kadar her safhasında Türk mühendisi, işçisi ve denizcisinin aklı ve terinin bulunduğunu ifade etti.