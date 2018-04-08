Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



2023 hedefi 500 bin tondu, şimdiden 487 bin tona ulaşıldı. Kapasite olarak 2023 yılı hedefini neredeyse yakalamış gözüken Türkiye’de avcılık, yetiştiricilik, işleme ve değerlendirme alanlarında olmak üzere yaklaşık 250 bin aile geçimini balıkçılık faaliyetlerinden sağlıyor.

Su ürünleri üretiminde büyük bir potansiyele ev sahipliği yapan Türkiye’nin üretim alanları 26 milyon hektarı aşıyor. Yani orman alanlarından daha fazla bir alana tekabül ediyor. Ülkemizde bin 950 adedi iç sularda ve 422 adedi denizlerde olmak üzere 487 bin kapasiteli toplam 2 bin 377 adet balık çiftliği bulunuyor. Türkiye balıkçılık sektöründe ve iç su avcılığında Avrupa’da 5’inci, dünyada 36’ncı sırada yer alıyor. Levrek üretiminde dünya lideri, alabalık üretiminde ise Avrupa lideri konumundayız. Ancak buna rağmen, kişi başına yıllık su ürünleri tüketimi dünyada ortalama 19 kg, Avrupa’da 24 kilogram iken Türkiye’de sadece 5,4 kilogram.