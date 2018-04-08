Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Tatil sezonu yaklaşırken Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın vatandaşın denizlerden daha fazla yararlanabilmesi için çalışma başlattı. Bakanlık, yeni dönemde özellikle tatil bölgelerinde görülen otel önü güneşlenme ve denize girme iskelelerinin, otel işletmecilerinin kişisel zevkleri ve tercihleri doğrultusunda yapılması yerine belirli bir düzen içerisinde yapılması için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda iskelelere ilişkin imar planırevize edilerek kıyıda minimum yapılaşma ile kamu yararına kullanımının artırılması hedefleniyor. Ayrıca vatandaşın denizden daha fazla yararlanabilmesi için de özellikle yat limanlarında doluluk yaşanan Ege ve Akdeniz kıyılarında güvenli barınma yerleri ve bağlama sistemleri kurulması planlanıyor. Bu konuda ‘Kıyılarımızda Güvenli Barınma Yerlerinin ve Bağlama Sistemlerinin Etüdü Projesi’nin yapıldığı belirtiliyor. Proje sonucunda özel tekne sahiplerinin en büyük sorunu olan bağlama sorunu da ortadan kalkmış olacak.



DENİZE İNİŞ RAMPALARI YAPILACAK

Öte yandan daha çok belediyeler tarafından hazırlanan rekreasyon amaçlı kıyı düzenlemelerinde halkın denizde sportif, eğlence ve gezi amacıyla, amatör ve özel teknelerini, römork kullanarak denize indirip, denizden çekebilecekleri, yol ile bağlantısı olan denize iniş rampaları yapılması için de çalışma yürütülüyor.

Erken rezervasyon yüzde 70 arttı

Sadece yabancı turistler değil yerli turist de erken rezervasyonu keşfetti. Geçen yıla göre yurt içi erken rezervasyon taleplerinin yüzde 70 artış gösterdiğini ifade eden Setur Genel Müdürü Ahmet Sönmez, tatilcilerin yüzde 45'e yakınının erken rezervasyonu tercih ettiğini söyledi. Sönmez, "Erken rezervasyon satışlarımız 2016 yılında yüzde 40, 2017 yılında yüzde 45 olarak gerçekleşti. Bu sene de beklentimiz yüzde 50 ve üstü. Veriler de bu yönde bir büyümenin olacağını doğruluyor. 2018 yılında yurt dışından gelecek olan turist sayısında da önemli bir artış bekliyoruz" dedi. Yüzde 25 gibi bir kesimin tatil planları için son dakikayı beklediğine dikkati çeken Sönmez, "Geri kalan kısım ise sürekli takipte kalıp, genellikle tatillerinin 2-3 hafta öncesinde rezervasyonlarını gerçekleştiriyor" diye konuştu.

Sönmez, yılın ilk 3 ayına bakıldığında Bodrum, Belek, Side, Çeşme ve Fethiye bölgelerinin, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da en fazla ilgi gösterilen destinasyonlar olduğunu, yurt içi ve yurt dışı turlara olan ilginin de giderek arttığını belirterek, şunları söyledi: "Deneyim, macera ve keşif arzusu bu sene yine trend olarak öne çıkıyor. Nehir turlarında artan bir talep gözlemliyoruz. Yurt içinde ise kültür turları öne çıkıyor. Kars-Çıldır, Kapadokya, Konya, Eskişehir yoğun talep görüyor. Tatil harcamaları, bu sene özelinde kur farkı ve yabancı turist artışından kaynaklı, otel fiyat artışlarına paralel yüzde 10-15 seviyelerinde arttı."