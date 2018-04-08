Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 25 milyon dolar yatırımla Denizli'de kurdukları hücre fabrikasının 7 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve fabrikada 70 kişinin istihdam edileceğini dile getiren Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yağlı, hücre teknolojisinin patente bağlı olmadığını ifade etti. Yağlı, "Bu bağlamda kendi üretimimizi yapma şansı elde ediyoruz. İlk etapta yıllık 130 megavat hücre üretim kapasitesi hedefleniyor. Asıl hedefimiz, yıllık kapasitemizi 400 megavata çıkarmak." diye konuştu. Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi ile güneşte kurulu güç ve bölgesel üretim merkezi olma yolunda önemli adımlar attığına işaret eden Yağlı, "Biz de YEKA projesine girmek isteriz. Bunun için finansal şartları değerlendiriyoruz. Bu bağlamda çalışmalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.