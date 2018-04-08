Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dijital Smile Dizayn adı verilen ve hastaların gülümsemesini dizayn eden teknoloji, yerli ve yabancı hastaların büyük ilgisini çekiyor. 5 bin hastanın gülümsemesini yeniden dizayn ettiklerini ifade eden Diş Hekimi Dr. Hüseyin Uğurel, “Özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden hastalar diş estetiği yaptırarak daha güzel bir gülüşe sahip olmak için merkezimize geliyor. İngiltere’de 15 bin TL’ye yapılan bu operasyon Türkiye’de ise 2 bin 500 TL’ye düşüyor. Bazı hastalar turlarla gelip hem diş tedavilerini yaptırıyor hem de arta kalan parayla tatil yapıyor" dedi

Türkiye’nin diş tedavisi ve ağız estetiği alanında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını belirten Uğurel, “Elimizde dünya çapında en iyi gülümsemeye sahip 1000’den fazla modelin arşivi var. Bu modeller içinde hastanın yüz, diş ve dudak yapısına en uygun olanı seçip hastaya sunuyoruz. Hastanın ağız modellemesini 3 boyutlu kameralar aracılığıyla çıkarıyoruz. Dijital ortamda hastaya ilk hali ve son halini gösterip onayını aldıktan sonra robotik teknolojiyi de kullanarak gülüş ve ağız estetiğini sağlıyoruz. Hastalar bazen bize ünlü sanatçıların resimleriyle geliyor. Arap ve Türk hastalar Bergüzar Korel, Tuba Büyüküstün, Kadir İnanır ve Kıvanç Tatlıtuğ’un gülümsemesine sahip olmak istiyor. 1 haftada 3 seans yaparak işlem tamamlanıyor” diye konuştu.