Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyüme rakamlarıyla ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "7.4 yıllık büyüme oranımız. Şimdi bunun üzerinden de spekülasyonlar, algı çalışmaları yapılıyor. Bunların hiçbiri doğru gerekçeler doğru bilgilerle yapılmıyor. İstihdam dostu bir büyüme performansı ortaya konulmuştur. Geleceğe yönelik olarak büyüme performansının süreceğine ilişkin altında çok derin bilgiler söz konusudur. 1.5 milyon kişiye istihdam sağlamışız. Dengeli, kapsayıcı, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme sürecinden Türkiye geçmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"31 MİLYON KİŞİ İŞ GÜCÜNE KATILMIŞ"

Bazı kara propagandalarla vatandaşlara umutsuzluk aşılanmaya çalışıldığını kaydeden Sarıeroğlu, "Şu anda 28 milyon istihdam oranına ulaşmışız. 31 milyon kişi iş gücüne katılmış, son 1 sene içerisinde 250 bin yeni iş yeri açılmış. 2002 yılında 900 binmiş işleri sayısı bugün 1 milyon 800 bine ulaşmış, emekli sayımız şu anda 12 milyon 125 bin kişiye ulaşmış durumda. Bu rakamlar çok büyük rakamlar dünyayla kıyasladığımız zaman" dedi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE DEVAM EDİLECEK

"Şimdi daha da güçlü bir paketle tüm çalışanların asgari ücret üzerinden desteklerini bu yıl da devam ettiriyoruz işverenlerimiz açısından" diyen Sarıeroğlu, "Asgari ücretle ilgili yılın başında yılın sonunda gelir vergisi dilimi sebebiyle ortaya çıkan kayıpları bundan sonra kesin olarak önlemek için istihdam paketimizde kesin hüküm kondu. Bundan sonra asgari ücretlinin gelir vergisi dilimine girme gibi bir sorunu olmayacak" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü itibariyle taşerondan kadroya geçiş süreçlerinin tamamlandığını kaydeden Sarıeroğlu, "Çok kolay bir süreç değildi. Çok fazla sabotaja maruz kaldığımız, bilgi kirliliğiyle yapılan işin üzerine gölge düşürülmeye çalışıldığı bir süreçti" dedi.