Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü; yerli otomobil projesinde teknik ve mali analizin, fizibilitenin son aşamasına geçildiğini belirterek "Geldiğimiz noktada, devlet destekleri üzerinde çalışılıyor. Ayrıca bir üst yönetici (CEO) ataması olacak, buna Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu karar verecek. Seçilecek kişi, otomotiv sektöründe, küresel başarı elde etmiş bir Türk olacak. Onun belirlenmesinin ardından, şirketleşme süreci tamamlanacak. Bu aşamaların ardından tasarım, üretim, logo ve marka belirlenmesi çalışmalarına yoğunlaşacağız" dedi.

Bakan Özlü, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim yeri konusunda 22 ilden talep geldiğine dikkati çekerek, bunların değerlendirilerek en uygun bölgenin seçileceğini bildirdi. Bugün hangi segmentte ve kaç modelle piyasa girileceğinin de ele alındığını ifade eden Bakan Özlü "Türkiye'nin Otomobili'nin, 5 modelle piyasaya girmesi ve üretim maliyetlerini düşürmek açısından 3 modelin aynı şasi üzerinde olması planlanıyor. Mesela bir sedan olacak, bir spor kullanım modeli SUV cinsi olacak, bir genel maksat aracı olacak. Araçlar, B ve C segmentinde üretilecek" şeklinde konuştu. Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde, 2019 yılında prototipinin geliştirilmesi, 2021 sonunda seri üretime geçilmesi planlanıyor.