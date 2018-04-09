Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ Başkanı Ergün Turan "Kampanyamızdan, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız, bakiyenin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde de, kampanyadan faydalanabilecek. Fırsattan, satışları 2016 sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve taksidi 2016 sonuna kadar başlamış konut ve iş yerleri sahipleri yararlanabilecek. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz dâhil edilmemiştir. Başvurular, 24 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında alınacak" dedi. Geçen yıl kampanyaya katılan 17 bin 706 kişi, 950 milyon 767 bin liralık borcu kapatarak tapularına kavuştu.