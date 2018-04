Türkiye Gazetesi

9 Nisan On Numara çekiliş sonuçları gibi aradıklarınız burada. On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek için doğru haberimize bakabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Ankara Balgat binası çekiliş salonunda Pazartesi günleri gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları için doğru adrestesiniz. 9 Nisan On Numara çekiliş sonuçlarını talihliler merak içerisinde bekliyordu. Birçok insanın zengin olma hayaliyle her hafta pazartesi günleri oynadığı On Numara sonuçlarına turkiyegazetesi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. İşte 9 Nisan 2018 tarihli On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...

9 NİSAN 2018 ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA İKRAMİYESİ NASIL ALINIR?

On Numara çekilişinde 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihlilere ikramiye verilir. İkramiye almaya hak kazanan talihlilerden;

- 6 bilenler ve 7 bilenler loto bayilerinden

- 8 bilenler ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden

- 10 bilen ve büyük ikramiyeyi kazananlar da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

Çekiliş sonucunda belirlenen sayılardan hiç birisini doğru tahmin edemeyenler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilirler. Talihlilerin kazandıkları ikramiyeleri 1 yıl içinde alması gerekir. 1 yıl içerisinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödemesi yapılmaz..

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamaz. Katılmış olsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekiliş kuponunda 1’den 80’e kadar sayıların yer aldığı kolonlar bulunur. Her kolondan 10 tane sayı seçilir ve işaretlenir. İşaretlemelerin kırmızı kalem ile dik olarak yapılması gerekir. Her doldurulan kolon için ücret ödenir.

Çekiliş için doldurulan kolonun birden fazla çekiliş için geçerli olması için, çoklu çekiliş seçeneği kullanılabilir. Kuponun sol tarafında bulunan bölümden, doldurulan kupon 1, 2 ya da 3 çekiliş oynanabilir.

On Numara çekilişinde elde edilen gelir farklı faaliyetlerde kullanılmak üzere aktarılır. Bunlar; Olimpiyat oyunları, Türkiye’nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile Savunma Sanayii Destekleme fonudur.