9 Nisan Milli Piyango sonuçları, Milli Piyango bilet sorgulama ve Milli Piyango sıralı tam liste için merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. MPİ tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişine artık kısa bir süre kaldı. Noter huzurunda canlı olarak yapılan Milli Piyango sonuçları için talihliler, Milli Piyango bilet sorgulama işlemerinin nereden yapılacağını ve Milli Piyango sıralı tam listesine nereden ulaşacağını ilgi ile arıyor. Zengin olma hayaliyle Milli Piyango gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturulan ve bilen alan talihliler, Milli Piyango çekiliş sonuçları, Milli Piyango sıralı tam liste ve Milli Piyango bilet sorgula gibi detayları araştırıryor. Milli Piyango sonuçları belli olur olmaz turkiyegazetesi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz...

9 NİSAN MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2 NİSAN MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi, Ankara, Balgat’ta genel merkezde 2 Nisan’da noter huzurunda çekilen şans oyunun 22 şanslı rakam belli oldu. Kurum tarafından canlı yayından açıklanan o numaralar: 1 2 5 6 7 8 9 21 22 25 30 34 35 37 38 44 48 46 57 66 67 75

​2 NİSAN 2018 BÜYÜK İKRAMİYE VERİLERİ

Büyük ikramiye 1 kişiye çıktı: İstanbul, Pendik ilçesinde oturan bir kişi 341.722,75 Türk Lirası kazandı. 9 bilen 137 kişi, 1.663,15 TL, 8 bilen 2 bin 343 kişi, 97 lira 60 kuruş, 7 bilen 23 bin 852 kişi, 18 lira 30 kuruş, 6 bilen 129 bilen 834 kişi, 3 lira 50 kuruş kazandı. Hiç bilmeyen 175 bin 816 kişi, 3 lira 35 kuruş kazandı.

ON NUMARA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR (EN AZ ÇIKAN NUMARALAR)

En çok çıkan 10 sayı: 26 sayısı 255 kez çıkarken, 35 sayısı 252 kez çıktı! 3 sayısı, 247 kez çıkarken, 12 sayısı 243 kez çıktı. 50 sayısı ve 62 sayısı 242 kez şans oyununda çıktı. 5, 69 ve 72 sayısı ise 240 kez çıktı! 23 sayısı ise 239 kez çıktı!

En az çıkan 10 sayı: 29, 31 ve 70 sayısı 209 kez çıkarken, 9 ve 11 sayısı 207 kez çıktı. 6 sayısı 206 kez çıkarken, 80 sayısı 205 kez çıktı… 20 sayısı 203 kez çıktı. En az çıkan iki sayı ise: 67 sayısı 203 kez çıkarken, 55 sayısı 201 kez çıktı!

GEÇEN HAFTA NE OLDU, HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

Geçen hafta çıkan numaralar: 5 7 16 18 21 23 24 25 26 29 30 34 35 41 45 47 62 64 67 68 72 71. İkramiye 4 kişiye çıktı: Aydın / Söke - Eskişehir / Tepebaşı – İstanbul’da Kartal ilçesinde iki kişi, 89.856,60 lira kazandı. 9 bilen 105 kişi, 2 bin 282 lira 65 kuruş kazanırken, bin 992 kişi On numara sonuçları üzerinden 120 lira 30 kuruş kazandı. 21 bin 675 kişi 21 lira 20 kuruş 132 bin 167 kişi 3 lira 60 kuruş kazandı. Hiç numara bilemeyen 185 bin 705 kişi 3 lira 35 kuruş kazandı.

OYUNA DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

2002 yılında başlayan On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

SEN-SEÇ İLE ŞANS OYUNUNA KATILABİLİYOR MU?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

BÜYÜK İKRAMİYEYE DAİR ÖDÜLLER NEREDE DAĞITILIYOR?

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

YAŞ KURALINA DİKKAT!

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

ŞANS OYUNUNDAN ELDE EDİLEN GELİR NEREYE GİDİYOR?

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.