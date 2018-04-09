Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel ve jeopolitik gelişmelerle tırmanan euro, tarihinde ilk kez 5.0 liraya kadar çıktı. Dolar ise 4,07 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı. Sterlin de tüm zamanların rekorunu kırdı. Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise haftanın ilk gününe 0.60 artışla 115 bin 426 puandan başladı.



DOLAR REKOR KIRDI

Bankalararası piyasada dolar, öğle saatlerinde 4,0757'ye çıkarak yeni bir rekor kırdı. Dolar cuma günü 4,0665 ile tüm zamanların en yükseğine çıkmıştı.

EURO İLK KEZ 5 TL'Yİ AŞTI

Euro/TL ilk kez 5,0'ı aşarak 5,002'ye kadar yükseldi.

Piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret politikaları kaynaklı gerilimi yakından izlemeye devam ediyor.

RİSK İŞTAHINA DİKKAT

Yurtdışında ise ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları ve Suriye'deki gelişmeler piyasalarda izlenirken, risk iştahının seyrinin gelişmekte olan ülke para birimlerinin hareketinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de kısa vadede 4,0720 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini, 4,00 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise düşüşün ivme kazanabileceğini ifade etti.

Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi cuma günü yüzde 0.4 geriledikten sonra bugün yüzde 0.1 artıda 90.189'da bulunuyor.

Endeks cuma günü ABD tarımdışı istihdam verisi öncsinde 90.597 ile bir ayın zirvesini görmüş, ancak sonra beklentilerin altında kalan veri ve ABD ile Çin arasında devam eden ticaret gerilimi nedeniyle kazanımlarını geri vermişti.



Piyasalarda son durum



13:25 TL varlıklarda son durum

Dolar/TL 4,0757 rekorunu gördükten sonra şu sırada 4,0734'te, yükseliş yüzde 0,67

Euro/TL 5,0026 seviyesini görmesini takiben 4,9986'da, yükseliş yüzde 0,58

Sterlin/TL ise tarihi rekorunu 5,7434'e taşıdı ve son işlemde 5,7418 ile geçen hafta kapanışının yüzde 0,71 üzerinde.

Günün ilk yarısında iki yıl vadeli gösterge tahvil faizi 3 baz arttı ve yüzde 14,42 oldu.

13:20 Rus borsası çakıldı

Rusya hisse senedi endeksi MICEX yüzde 8,11 düşüşle 2096 seviyesine kadar geriledi.

Rus Rublesi de dolar karşısında yüzde 2,48 değer kaybediyor.

Rabobank'tan yapılan değerlendirmede çeşitli Rus şirketlere karş yeni yaptırım ihtimallerinin artmasıyla yatırımcıların Rus varlıklarına yatırım fikrinden uzaklaşmasının etkili olduğu belirtildi.

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, "Yaptırımların asıl amacı Rus şirketlerin global piyasalara erişimini kesmek olabilir." dedi.

13:05 1 Euro 5 lira oldu



Euro/TL tarihte ilk kez 5 seviyesini gördü.

5,0026 seviyesi tarihi rekor olarak kaydedildi. Dolar/TL'de ise rekor 4,0757 seviyesinde.

13:00 Dövizde çifte rekor

Dolar/TL 4,0719'a kadar yükselirken Euro/TL 4,9971'i gördü.

TL dolar karşısında yüzde 0,63 ve euro karşısında yüzde 0,53 değer kaybediyor.

BIST100 ise günün ilk yarısını yüzde 0,12 düşüşle 114 bin 605'ten tamamladı.

10:13 Euroda yeni rekor

Euro/TL 4,9778'i aşarak rekorunu tazeledi.

09:55 Borsa yükselişle açıldı

BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,60 artışla 115 bin 425 puandan başladı.

09:15 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 6,6 milyar lira hacimle yüzde 0,18 geriledi ve 114 bin 737'den seansı tamamladı.

ABD'de Türkiye ETF'i yüzde 0,63 gerilerken Gelişen Piyasalar ETF'inde gerileme yüzde 1,96 oldu.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Ak Yatırım

"113.000 bölgesi üzerinden başlayan tepki çabası geçerli olmakla birlikte hareket halen zayıf. Kısa periyot için ortalamalardaki eğilim belirgin değil. Hareketin güçlenmesi 115.500-116.000 seviyesi üzerinde bir kapanışla mümkün. Bu aşamaya kadar olası yükseliş denemelerini sınırlı tepki olarak değerlendirmeye devam edeceğiz. Banka endeksi için ise bir süredir vurguladığımız olumsuz teknik görünüm de geçerli durumda. Hareket halen 200 günlük ortalama bölgesi altında. Kısa periyotta iyileşme görmek için 171.000-171.500 bandı üzerinde kapanış gerektiğini düşünüyoruz. BIST100 için günlük bazdaki ana trend desteğimiz aşağıda, 109.000-110.500 civarında bulunuyor ve yukarı yönlü ana trend geçerli"

Ata Yatırım

"Endeks geçtiğimiz hafta dar bant içerisinde işlemlerini sürdürmüştür. Yeni haftaya hafifi pozitif açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 115,300 direnç noktasını test edeceğini düşünüyoruz.

115,300 direnç noktasını kırması durumunda 116,000 direnç noktasına doğru yükselişlerini sürdüreceğini öngörmekteyiz. Olası geri çekilmeler yaşanması durumunda 114,000 destek noktası ana destek noktamız olarak karşımıza çıkacaktır. Dolar/TL'de geri çekilmelerin hızlanması endekste alımları hızlandıracaktır. Bu hafta gözler Fed tutanakları ve ABD enflasyon verisinde olacaktır."

08:15 Türk Lirası'nda yeni hafta

Geçtiğimiz hafta 4,0664'ü test ederek tarihi rekorunu yenileyen Dolar/TL, beklentilerin altında gelen ABD tarım dışı istihdam verisiyle doların küresel ölçekte zayıflamasıyla 4,0307'yi test etmesini takiben hfatayı 4,0443'te tamamladı.

Yeni haftada ise şu ana kadarki işlem bandı 4,0369-4,0530 oldu ve son kotasyon 4,0393 ile geçen haftaya göre TL'nin yüzde 0,17 değer kazancına işaret ediyor.

Euro/TL de 4,96 ile yüzde 0,21 düşüşte. Sterlin kuru 5,6938'de.

Döviz sepeti 4,5215'teki zirvesinin 2 kuruş kadar altında 4,4990'da.

07:40 Borsalarda tepki sabahı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalarla ABD ve Çin arasında ticari gerilimin tonu yükselirken ABD'de geçtiğimiz haftanın son günü yaşanan sert satışlar bu sabah Asya'da tepkiyle karşılık buluyor.

S&P500'ün yüzde 2,19 düşüşle 2604'e çekilmesi ardından MSCI Asya Pasifik bölgesel gösterge endeks yatay seyrediyor. Hong Kong Hang Seng yüzde 1,76 değer kazancıyla dikkat çekerken Çin Şangay bileşik endeks de yüzde 0,37 primli.

Güney Kore KOSPI yüzde 0,60 ve Japonya Nikkei225 yüzde 0,55 primli. Avustralya'da ASX200 de yüzde 0,40 yükselişte.

ABD'de geçtiğimiz haftanın son günü yaşanan satış dalgasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın beklentilerin altında gelen tarım dışı istihdam verisi ardından yaşanan tartışmaya rağmen kademeli faiz artırımlarının devam edeceği mesajı veren şahin konuşması da etkiliydi.

Öte yandan S&P500'ün 200 günlük üssel ortalamasının bulunduğu 2600 seviyeleri teknik açıdan boğa trendi için önemli bir güçlü sınavı için de yer teşkil ettiğinden tepki çabaları global hisse senedi piyasalarında yakından izleniyor.

S&P500 vadelisi Cuma kapanışına göre 20 puan kadar tepkiyle 2625'i gördü.