Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne kadar eğitime 120 milyon lira yatırım yapan Türk Telekom, yatırımlarına yenilerini eklemek adına Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği protokolü kapsamında Türk Telekom, 2019 yılı sonuna kadar toplam 50 milyon liralık yeni yatırımla Milli Eğitim Bakanlığı’yla 8 yeni projeye daha imza atacak. 2019 sonuna kadar 5 ayrı ilde tamamlanacak projelerle 112 derslikli toplam 6 okul, 50 yataklı yeni bir öğretmenevi ve 1 öğretmenevinin bakımı ve onarımı yapılacak. Eğitime verdiği desteklerden dolayı Türk Telekom’a teşekkür eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Hayırseverimiz tarafından ‘Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası’ kapsamında 3 bin 424 yeni bina, 53 bin 159 yeni derslik, 22 bin 297 ek bina, 5 bin 787 ek derslik olmak üzere, 25 bin 721 bina ve 58 bin 946 derslik hayırseverlerimiz tarafından yapılıp Millî Eğitime bağışlandı” dedi.

Türk Telekom CEO’su Paul Doany de tam 177 yıldır Türkiye’yi geleceğe bağlamak için durmaksızın çalıştıklarını belirterek, “Türkiye’nin stratejik öneme sahip lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, 2005 yılından bu yana Türkiye’nin dijital dönüşümüne 30,7 milyar TL yatırım yaptık, Hazineye 82,1 milyar TL katkı sağladık” diye konuştu. Toplumda bölgesel, fiziksel, ekonomik ve nesillere dayalı eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için çeşitli Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri yürüttüklerini ifade eden Doany, şöyle konuştu: “2005’ten beri başarıyla sürdürdüğümüz Türk Telekom Okulları projesi kapsamında toplam 38 şehirde 77 eğitim binası inşa ederek Millî Eğitim Bakanlığımıza devrettik. Ayrıca her yıl, her bir okulumuzdan belirlenen öğrencilere burs imkanı sağlayarak destek olduk. Bugün imzaladığımız protokol ile eğitime olan katkımızı sürdürecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu yeni yapılacak okullarda yine Türk Telekom’un burs ve malzeme desteği gibi yardımlarıyla, geleceğimizi şekillendirecek parlak, çalışkan, vatansever bir yeni neslin yetişmesi en büyük temennimizdir.”

30 bini aşkın öğrenci eğitim görüyor

Türk Telekom, ülkemizin eğitim seferberliğine katkı sağlamak amacıyla 2005’te Millî Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Denizcik ve Habercilik Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında 120 milyon TL bütçeli Türk Telekom Okulları işbirliği projesini hayata geçirmişti. Türk Telekom Okulları projesi kapsamında bugüne kadar 19 ilköğretim, 35 lise ve dengi okul ve 23 yurt, pansiyon yemekhane, spor salonu olmak üzere toplam 77 bina Türk Telekom tarafından inşa edilerek Millhi Eğitim Bakanlığı’na devredildi. Türk Telekom Okulları projesi kapsamında bugüne kadar 30 bini aşkın öğrencinin modern eğitim ortamına kavuşması sağlandı. Bu öğrencilerin yaklaşık 13 bin 200’ü ilköğretim, yaklaşık 16 bini ise lise ve dengi okullarda okuyor.