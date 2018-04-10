Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılışta BIST 100 endeksi, 319,49 puan ve yüzde 0,28 yükselişle 113.475,58 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile finans kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,52 ile tekstil, deri oldu.

Dün Avrupa borsalarındaki yükselişlerden bulduğu destekle 115.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında döviz kurlarının rekor seviyeye yükselmesinin etkisiyle düşüşe geçti ve yüzde 1,38 değer kaybıyla 113.156,08 puandan kapandı. Dolar/TL 4,0792 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4,0580'den işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile jeopolitik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin destek, 115.500 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.