Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da grev mevsiminin başlamasıyla ulaşım alanında büyük bir çöküntü yaşanmıştı. havayolu ve demiryolu şirketlerinin gittiği grev, şirket ekonomilerini de sekteye uğrattı.

Fransa'nın guru olan Air France havayolu firmasında 7 günlük grev maliyetinin 170 milyon euro olduğu bildirildi.

İŞ BIRAKMA ZARAR ETTİRDİ

Fransız ulusal havayolu şirketi Air France çalışanlarının yüzde 6 zam talebiyle başlattıkları iş bırakma eylemleri toplamda 1 haftayı geride bıraktı.

Air France tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede devam eden grevler hakkında bilgi verilirken, 22 Şubat, 23 ve 30 Mart, 3, 7, 10 ve 11 Nisan olmak üzere toplam 7 günlük grevin şirkete zararının 170 milyon euro olarak hesaplandığı kaydedildi.

YÜZDE 25'İ İPTAL EDİLDİ

Air France'ta pilotlar, kabin ve yer hizmetleri çalışanlarının üye olduğu 11 sendika tarafından çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücretlere yüzde 6 zam talebiyle başlatılan grevin bugün ve yarın da devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, uçuşların yüzde 25'inin iptal edildiği bilgisi yer aldı.

Buna göre, uzun mesafeli uluslararası uçuşların yüzde 65'i, orta mesafeli uçuşların ise yüzde 73'ü gerçekleştirilebilecek. Grevlerden en çok Paris merkezli seferlerinin etkilendiği belirtiliyor.

GREVLER DEVAM EDECEK

Air France çalışanları, daha önce şirket yönetimi ile bir araya gelerek yaptıkları pazarlıklardan bir sonuç çıkmadığını ve 17,18, 23 ve 24 nisan tarihlerinde de greve gitme kararı alındığını duyurmuştu.

Havacılık sektörü uzmanları, Air France çalışanlarının grevinin, şirket tarihindeki en uzun grev, 1998 ve 2014'teki grevlere göre de şirkete maliyetinin daha ağır olacağı uyarısında bulunuyor.