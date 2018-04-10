Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 177,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 177,90 liradan, bin 171 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 190 liradan, 162 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 166 liradan, bin 144 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 167 liradan, 574 liradan alınan Yarım Ziynet 584 liradan ve 287 liradan alınan Çeyrek Ziynet 292 liradan satıldı.