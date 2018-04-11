Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yıllarda girişimcilerin en büyük ilgi gösterdiği alanlardan biri de çiğ köfte zincirleri... Yatırım maliyetinin düşük olması, sürümünün fazla olması ve yüksek getiri fırsatı sunması; çiğ köfte salonu açmayı, kârlı bir girişim fırsatı olarak öne çıkardı. Bugün sektörde 20'yi aşkın firma, uygun şartlarda "franchise" yoluyla büyümesini sürdürüyor. Ülke genelinde 150 bini aşkın bayi bulunuyor. Bu arada hızlı büyüyen çiğ köfte markaları da, girişimcilikte ciddi başarı hikâyeleri yazıyor. Bunlardan birisi Oses... Firmanın kurucusu 43 yaşındaki Adıyamanlı Osman Yaşar, 1987'de İstanbul'a göç edince küçük bir el arabasıyla sokaklarda çiğ köfte satmaya başladı. Çiğ köftesi çok beğenilince, o yıllarda ilk dükkânını açtı. Böylece, yıllar sonra Türkiye'nin en büyük markalarından birinin de temellerini attı. Osman Yaşar, bir süre sonra talebi karşılamada yetersiz kaldı ve ilk çiğ köfte fabrikasını hayata geçirerek, şubeler yoluyla büyümeye başladı. İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Konya'nın ardından, Almanya Stuttgart'ta da fabrika açtı. Ve İstanbul sokaklarında 25 yıl önce 100 liralık seyyar arabayla başlayan yolculuk, bugün 800'ü aşkın şube ve yıllık 100 milyon TL ciroya ulaştı. Bu arada şirket, 2017'de 500 bin avroluk ambalajlı ürün ihracatına da imza attı.

OSES Grup Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yaşar "Sevginiz ne kadar büyükse, işiniz de o kadar büyür. Çiğ köfte, sıra geceleri ya da bazı özel davetler için hazırlanan bir üründü. Bunu, kolay ulaşılabilir, herkesin damak tadına uygun standarda getirerek, fast food sektöründe yeni bir kategori oluşturduk. Bu lezzeti Türkiye'ye sevdirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayiliklerle büyümeye devam ediyoruz. Bütün girişimcileri bekliyoruz, en az 20-30 metrekarelik bir alanda, 15 bin TL'lik dekorasyon bedeliyle Oses ailesine katılabilirsiniz" dedi.