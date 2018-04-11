Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

23 projeye 135 milyar liralık teşvik verildiği açıklandı. Bu teşviklerle bir taraftan 23 proje desteklenirken, bu 23 projenin etrafında yaşanacak kümelenme ile sanayinin ve ekonominin büyümesi, istihdamın artması planlanıyor. Bu dev paketle sadece ihracatta 6 milyar dolarlık artış sağlanırken, ithalat 12 milyar dolar aşağı çekilecek, 169 bin kişiye de istihdam sağlanacak. Yatırımlarda aslan payının ise enerjiye gittiği dikkat çekti. Türkiye'nin yerli otomobilini yapacak 5 'babayiğit' arasında yer alan Vestel batarya üretimi için yatırıma imza atarken, Metcap Enerji Petrokimya, Ersan rafineri, Ekore yenilenebilir enerji, SASA petrokimya, Atayurt yenilenebilir enerji sistemlerine yatırım yapacak. Bu yatırımları ise KDV, gümrük vergisi, enerji, gelir vergisi, nitelikli personel, kamu alım garantisi, yer tahsisi gibi teşviklerden yararlanabilecek. Berat Albayrak yönetimindeki Enerji Bakanlığı, büyük bölümü ithal olan enerji ürünlerinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi için önemli çalışmalar yapıyor. Yerli kömürün kullanılması, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerjilerin desteklenmesi de yine bakanlığın çalışmaları arasında yer alıyor.

KAMUNUN KÖÜRÜ "ÖZELE" VERİLECEK

Enerji Bakanlığı, yerli kömürde yeni bir ihale modeli geliştirdi. Bakanlık yetkilileri yeni modeli anlatırken "Özel sektör gözünü yumarak ihaleye girebilir" dedi. Enerji Bakanlığı yetkilileri, 3 ay önce kanun değişikliği ile kamunun elinde olan fakat kamu tarafından işletilmeyen ruhsatların özel sektöre devredilerek ekonomiye kazandırılmasını amaçladıklarını belirterek şu bilgiyi verdi: İlk örnek TTK'ya ait Armutçuk sahası. Özel sektör teklif versin. Yatırımcı 15 ay yatırımını, üretimini yapsın, istihdam sağlasın, rahatladıktan sonra kamuya belli oranda gelir ve pay versin. Metodumuz bu.