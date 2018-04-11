Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan ve İran petrolde yeni bir fikir ayrılığı yaşıyor.

Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarını varil başına 80 dolara çekme konusunda istekli olduğu belirtiliken İran mevcut seviyeleri yeterli görüyor.

Suudi Arabistan, hükümetin yoğun siyasi gündeminin beraberinde getirdiği masrafları ödemek ve enerji devi Suudi Aramco'nun ilk halka arzından önceki değerlemesini desteklemek için petrol fiyatlarını varil başına 80 doların yakınına çekmek istiyor.

İran Petrol Bakanı Bijan Zangeneh ise mevcut petrol fiyatlarının ülkesi için kabul edilebilir olduğunu söyledi.

Zangeneh, Yeni Delhi Uluslararası Enerji Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Ben bu fiyat seviyesinin kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum ve bu fiyat seviyelerinde herkesin tatminkar olduğuna inanıyorum." dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, "Petrol fiyatlarının bu yıl artacağına, 2019'da daha da yükseleceğine inanıyoruz, bu yüzden halka arz için doğru zamanı seçmeye çalışıyoruz" demişti.

Suudi Arabistan Aramco'nun yüzde 5 hissesinin halka arzında 2 trilyon dolar değerleme hedefliyor.

Brent petrol son işlemde düne göre yüze 0,46 düşüşle 70,66 dolar seviyesinde.