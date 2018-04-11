Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ne kadar oldu? Dolar ve euroda son dakika gelişmeleri haberimizde... Yükselişlerin günlerdir sürdüğü dolarda bugün durum ne? Dolar kuru ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar/TL bu sabah 4,1550 ile tüm zamanların en yükseğini gördü. Dolar şu dakikalarda 4,14'ün üzerinde işlem görüyor. Euro/TL 5,12'nin üzerinde hareket ediyor. Euro 5,1435 ile tarihi zirvesini yeniledi. Artan jeopolitik riskler, ABD yaptırımları sonrası Rus piyasalarında yaşanan sert kayıplar ve kendi iç riskleri nedeniyle TL dolar ve euro karşısında tarihi düşük seviyeleri görüyor. İşte son dakika dolar euro fiyatları

Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarına ABD'nin tepki vereceğini açıklamasının askeri hareketlilik oluşturcağı öngörülerinin jeopolitik endişeleri tetiklemesi ve ABD yaptırımları sonrası Rusya piyasalarında yaşanan sert kayıplara paralel ve kendi iç riskleri nedeniyle dolar/TL tarihi zirvesini yeniledi.

Küresel satış baskısının yanında yüksek cari açık ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerle Türkiye piyasaları satış baskısından daha da kuvvetli etkileniyor.

Uzmanlar, bugün ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri akışı ile ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

10:20 Altının gramında rekor

Altının gram fiyatı, 179,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 179,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, artan jeopolitik risklerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 değer kazancıyla 177,1 liradan tamamladı.

Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle bugüne de yükselişle başlayan gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 179,4 lirayı gördü. Saat 10.15 itibarıyla altının gram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1,15 artışla 179,1 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 293 lira, Cumhuriyet altını da 1.197 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.345 dolardan işlem görüyor.

10:15 Dolar 4,15 oldu

Dolar/TL yüzde 1 yükselişle 4,15'in üzerine çıktı. Euro/TL ise 5,13 seviyesinin üzerinde.

09:55 BIST düşüşle başladı

BIST 100 endeksi yüzde 0,38 düşüşle 110 bin 294 puandan başladı.

09:38 10 yıllık tahvil faizi de gerildi

10 yıllık tahvil faizi de yüzde 13,52'ye çıkarak 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

09:28 Dövizde çifte rekor

Dolar/TL 4,1388'i, Euro/TL ise 5,1176 seviyesini aşarak rekor kırdı. Döviz sepeti de 4,63 seviyesinin üzerine çıktı.

09:00 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi 7,8 milyar lira işlem hacmi kaydedilen seansta yüzde 2,16 düştü ve 2018'de ilk kez 111 binin altına gelerek 110 bin seviyesini test etti, 110 bin 712'den kapandı.

Analistlerin yeni güne dair değerlendirmeleri şöyle:

NoorCM

"Küresel borsalardan negatif ayrışan Borsa İstanbul dün yıl başından beri koruğu yatay trend kanal desteği 111.000 seviyesi altında hacimli bir kapanış gerçekleştirdi. Temel açıdan gerek yükselen gösterge tahvil getirilerinin risksiz faiz oranlarını yükselterek değerlemeler üzerinde yaptığı baskı ki dün bankacılık hisselerindeki satışların aşağı yönlü güncellenen hedef fiyatlardan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Gerekse de Rusya varlıklarında oluşan baskının bize yansıması ve Suriye kaynaklı jeopolitik risk gelişmeleri piyasada panik satışları etkilemiş görünüyor. Hem temel hem de teknik açıdan değerlendirildiğinde yükselişler kırılgan olacaktır. 200 günlük ortalama 109.360 seviyesinin gün içinde test edilebileceğini düşünüyoruz. Bu seviyede tepkisel alımlar güçlenebilir. Ancak piyasa geneli açısından defansif stratejilerin uygulanması egrektiği temnkinli bir dönemin içinde bulunduğumuzu söyleyebiliriz."

QNB Finansinvest

"BIST 100 Endeksi dolar kurunun tarihi zirve seviyelerini ileri taşıması ve faizlerdeki yükselişin etkisiyle sert satış baskısı altında kaldı. Yılın başından bu yana oluşan üçgen formasyonunu aşağı yönde tamamlayan endekste teknik görünüm zayıf. Endeks 112.500 ve 111.250 desteklerinin altına geri çekilirken, 110.000 desteğine kadar düşüş gösterdi. Bu sabah yurtdışı borsalarda genel görünüm satıcılı. BIST 100 Endeksi’nin ise güne hafif satıcılı/yataya yakın bir açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bugün Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin yapacağı konuşma yurtiçi piyasalarda hareketlilkoluşturabilir. Teknik olarak 112.500 ve 111.250 direnç haline gelmiş durumda. Endeksin 110.000 desteğinin üzerinde kalması önemli. 110.000’in aşağı yönde kırılması halinde 108.100 desteğine geri çekilme yaşanabileceğinden yeni alım için endekste dip oluşumunun beklenmesini ve aceleci olunmamasını öneriyoruz."

07:50 Türkiye ETF'inde negatif ayrışma hızlandı

ABD'de dün hisse senedi piyasaları yükselirken Gelişen Piyasaları ETF'i de yüzde 1,95 değer kazandı.

Türkiye ETF'inde ise son dönemdeki negatif ayrışma dünkü yüzde 1,87 düşüşle bir parça daha hızlandı.

Son bir haftada Türkiye ETF'i yüzde 4,75 gerilerken Gelişen Piyaslar ETF'i yüzde 2,67 yükseldi.

07:45 Türk Lirası'nda tansiyon düşmedi

Dolar/TL dün 4,1391'e kadar yükseldikten sonra bu sabah 4,1175 seviyesinde, dünün yüzde 0,16 yukarısında işlem görüyor.

Euro/TL ise tarihi rekorunu 5,1176'ya taşımasını takiben bu sabah aynı anda 5,0921'de, dünün yüzde 0,18 yukarısında.

Türk Lirası, Rus Rublesi ile birlikte dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi.

Rus Rublesi/Dolar paritesi de bu sabah yüzde 0,25 yükselişte.

07:30 Borsada Şi rüzgarı duruldu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in otomotiv ithalatında verginin azaltılacağı ilanıyla birlikte açık ekonomi vurgusu yaptığı açıklamayla dün Asya'dan başlayan yükseliş dalgası ABD'de de Dow Jones Industrial'a yüzde 1,79 prim getirirken bu sabah Asya'da iyimserlik azalmış durumda.

Çin Şangay bileşik endeks yüzde 0,90 ve Hong Kong Hang Seng yüzde 0,70 yükselirken Japonya'da Nikkei225 yüzde 0,26 düşüyor.

Avustralya ASX200 de yüzde 0,30 düşüşte.

Güney Kore KOSPI yatay.