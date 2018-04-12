Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi



Rusya ve ABD'nin Suriye üzerinden restleşmesiyle birlikte piyasalar ateş yerine döndü. Suriye'de yaşanan kimyasal saldırının ardından ABD Başkanı Trump’ın “Hazır olun, füzeler geliyor’ açıklaması piyasalarda adeta bomba etkisi yaptı. Dün de yükselişini sürdüren dolar 4,19 lira ile avro da 5,23 lira ile bugüne kadar en yüksek seviyesini gördü. 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 13,51 ile rekor tazeledi. Borsa tarafında ise endeks yüzde 2’yi aşan kayıpla 108 bine kadar geriledi. ABD'nin Suriye'ye saldırı düzenleme ihtimali ile petrol fiyatları da yükselişe geçti. Haftaya 67,06 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 71,33 dolara ulaşarak Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Politik risklerin etkisiyle rekor kıran dolar ve avroya petrol fiyatlarının da eşlik etmesi Türkiye ekonomisi için en korkulan senaryo olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar kur ve petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi hâlinde düşük enflasyondaki artışın devam edeceğine dikkat çekiyor.

Kurdaki artış Türkiye'nin gerçekliğini yansıtmıyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci dövizdeki artışın Türkiye'nin gerçekliğini yansıtmadığını söyledi. Zeybekci ekonominin gerekçelerini şöyle anlattı: Yaşananlar global ekonominin bir realitesidir ama gelin Türkiye’ye bakalım. Büyüme ile ilgili G20 ve OECD’nin birincisiyiz. İhracatımız mart sonu itibarıyla 160 milyar doları aştı. Toplam dış ticaret hacmimizi 460 milyar dolara çıkardık. İş gücüne katılım oranımızın artması ve yılda 1,2 milyon vatandaşımıza iş bulma ihtiyacımıza rağmen istihdamda işsizliğimizi artırmadan göreceli olarak da biraz daha aşağı çekmeyi başardık. 135 milyar liralık yatırım teşvik belgesi verdik. Turizmde yüzde 35’lik artışla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin 1 yıllık vadeli mükellefiyetlerini göz önüne alın, Merkez Bankası stoklarına bakın, ödeyeceği mükellefiyetlerine bakın... Türkiye'nin fazlası var, kasada fazlası var. Bütün bunlar yan yana koyulduğunda Türkiye’de her şeyin mükemmel değil belki ama hakikaten çok iyi olduğunu hep beraber görüyoruz. Diğer tarafta ise kurla ilgili yaşanan gelişmeler var. Bunlar hiçbir şekilde Türkiye’nin gerçeğini yansıtmıyor. Evet, bunlar bizim canımızı da yakıyor ama bu Türkiye’nin kalıcı bir hastalığı değil. Bu geçicidir. İşinize bakın. Önünüze bakın. Bu suni şekildeki hareketlenmeler bir şekilde mutlaka ve mutlaka geçecektir ve Türkiye yoluna devam edecektir.

Motorine 17 kuruş zam

Kur ve petrolde fiyatlarındaki artış akaryakıta da zam olarak yansıdı. Motorinin litre satış fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 17 kuruş zam geldi. Zamla birlikte motorin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 5,27 liradan 5,54 liraya, Ankara'da 5,34 liradan 5,51 liraya, İzmir'de ise 5,33 liradan 5,50 liraya çıktı.

Altında bir rekor daha

Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükselişle devam eden gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 179,4 lirayı gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 293 lira, Cumhuriyet altını da 1.197 lira oldu. Analistlere göre 179 liranın aşılması hâlinde gram fiyatı 181 lirayı test edebilir.